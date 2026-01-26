Homem é assassinado em MG por causa de relacionamento do passado

Um homem de 38 anos foi morto na noite desse domingo (25/1), no Vale do Bom Jesus, em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia informando que um homem estaria sendo espancado nas proximidades de um bar. Ao chegarem ao local, o proprietário do estabelecimento relatou que seu filho havia se envolvido em uma luta corporal com a vítima em frente ao bar, e que o homem teria ficado desacordado depois da agressão.

Por conta da distância, os militares demoraram a chegar à ocorrência. Quando a PM chegou, o Samu já estava no local e confirmou a morte da vítima, que foi encontrada caída de capacete, em meio a uma poça de sangue.

O dono do bar afirmou que o filho mantém um relacionamento com uma jovem de 19 anos, grávida, e que ela teria se envolvido com um amigo do suspeito no passado, o que pode ter motivado a desavença. Ele também relatou que a vítima havia passado pelo bar mais cedo sem causar confusão, teria saído em uma motocicleta e retornado pouco tempo depois, momento em que ocorreu o confronto.

Testemunhas disseram que o suspeito costuma ameaçar pessoas com uma arma de fogo e que, em setembro de 2025, teria tentado matar o próprio pai durante uma festa. Ainda segundo relatos, o autor teria utilizado uma faca de tamanho médio para ferir a vítima.

Os militares iniciaram buscas pelo suspeito e foram até a residência dele, onde a mãe informou que o homem havia pegado uma mala e fugido a pé, alegando que tinha medo de ser associado ao crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil constatou quatro perfurações no corpo da vítima, três no peito e uma na região da costela. O corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico-Legal (IML). As investigações seguem em andamento e as buscas continuam para localizar o suspeito.