TRÁFICO DE DROGAS

Vídeo: traficante é morto em confronto com a PM em Minas

Outros quatro criminosos foram presos na operação, e 174 quilos de maconha, apreendidos

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
25/01/2026 14:17 - atualizado em 25/01/2026 14:23

Drogas foram apreendidas em Formiga e Alfenas
Drogas foram apreendidas em Formiga e Alfenas crédito: PMMG

Um homem foi morto, depois de um confronto com a Polícia Militar (PMMG), em um sítio na zona rural de Alfenas, no Sul de Minas. Ele era integrante de uma quadrilha de traficantes, que agia na região de Formiga, no Centro-Oeste do estado. Outros quatro criminosos foram presos, e 174 quilos de maconha, apreendidos.

A morte do traficante e a prisão de outros quatro foram consequência de uma operação da PMMG, a partir de uma informação, de que uma entrega de drogas seria feita no Bairro Jardim Califórnia, em Formiga.

Tudo começou com a atuação do Serviço de Inteligência da polícia, que conseguiu localizar os traficantes em Formiga.

Os criminosos estavam em dois veículos, um Uno Vivace e um Hyundai HB20. 

Guarnições foram enviadas para o local indicado pelo Serviço de Inteligência e, ao iniciar a abordagem, o condutor do veículo HB20 iniciou uma fuga, em alta velocidade. Pouco tempo depois, foi interceptado, com dois ocupantes, presos no local.

No interior do Uno, estavam 30 quilos de maconha em barras. Segundo o motorista, a droga tinha sido entregue pelos ocupantes do HB20, que tinha placa de Alfenas.

Foi descoberto que dois integrantes do bando estavam num sítio em Alfenas, local que servia, também, como depósito de drogas.

O 64º BPM, em Alfenas, foi acionado, e os policiais identificaram o sítio. Eles foram até o local e, quando chegaram, perceberam dois homens iniciando uma fuga.

Um deles entrou em confronto com policiais. Ele foi ferido e acabou sendo preso e levado para o Hospital Universitário Alzira Veloso, em Alfenas, onde faleceu.

O outro fugitivo foi preso no terreno vizinho ao sítio, onde, com apoio do cão de faro Black, foram localizados mais 144 kg de maconha em barras, caderno de anotações do tráfico e duas balanças de precisão.

Não houve militares feridos na operação.

