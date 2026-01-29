Assine
MENOR DE IDADE

Adolescente foge após furtar moto, bate durante fuga e é apreendido em MG

Dupla furtou dois veículos para viajar a Conselheiro Pena (MG), diz Polícia Militar

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/01/2026 06:25 - atualizado em 29/01/2026 07:44

Menor de idade fugiu ao bater em fuga. Ele foi apreendido na própria casa em cidade de Minas
Menor de idade fugiu ao bater em fuga. Ele foi apreendido na própria casa em cidade de Minas crédito: PMMG/Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem de 19 anos preso ao furtarem motocicletas e se envolverem em um acidente em Resplendor (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (28/1).

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início depois do furto da primeira motocicleta, uma Honda Sahara, de cor preta. O suspeitos usaram uma chave mixa que não funcionou, tentaram fazer ela pegar, não conseguiram, por último, resolveram empurrar a moto em uma ladeira, mas perderam o controle e colidiram contra um veiculo, um carro VW Virtus estacionado, causando danos ao para-choque dianteiro. Em seguida, a motocicleta foi abandonada e recolhida ao pátio credenciado.

Depois de análise de imagens de videomonitoramento, os militares identificaram o autor como um adolescente. Ele foi localizado em casa, acompanhado da mãe, que autorizou a entrada da guarnição.

Em conversa com os policiais, o menor relatou que, junto com um segundo suspeito, planejou o furto de veículos para se deslocar até Conselheiro Pena (MG). Segundo ele, a dupla utilizou uma chave de fenda adaptada como “chave micha” para cometer os crimes.

Depois de abandonarem a primeira motocicleta, os suspeitos furtaram uma segunda, uma Yamaha Lander 250, que também foi deixada às margens da BR-259 depois de ficar sem combustível. O veículo foi localizado e recuperado pela polícia.

Os dois envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos. As duas motocicletas foram recuperadas.

