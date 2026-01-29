Adolescente foge após furtar moto, bate durante fuga e é apreendido em MG
Dupla furtou dois veículos para viajar a Conselheiro Pena (MG), diz Polícia Militar
Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem de 19 anos preso ao furtarem motocicletas e se envolverem em um acidente em Resplendor (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (28/1).
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início depois do furto da primeira motocicleta, uma Honda Sahara, de cor preta. O suspeitos usaram uma chave mixa que não funcionou, tentaram fazer ela pegar, não conseguiram, por último, resolveram empurrar a moto em uma ladeira, mas perderam o controle e colidiram contra um veiculo, um carro VW Virtus estacionado, causando danos ao para-choque dianteiro. Em seguida, a motocicleta foi abandonada e recolhida ao pátio credenciado.
Depois de análise de imagens de videomonitoramento, os militares identificaram o autor como um adolescente. Ele foi localizado em casa, acompanhado da mãe, que autorizou a entrada da guarnição.
Em conversa com os policiais, o menor relatou que, junto com um segundo suspeito, planejou o furto de veículos para se deslocar até Conselheiro Pena (MG). Segundo ele, a dupla utilizou uma chave de fenda adaptada como “chave micha” para cometer os crimes.
Depois de abandonarem a primeira motocicleta, os suspeitos furtaram uma segunda, uma Yamaha Lander 250, que também foi deixada às margens da BR-259 depois de ficar sem combustível. O veículo foi localizado e recuperado pela polícia.
Os dois envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos. As duas motocicletas foram recuperadas.