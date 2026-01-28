BH: ex-namorado é acusado de provocar incêndio em residência e fugir

Um incêndio criminoso mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (28/1), no Bairro Belmonte, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta das 13h50.

De acordo com o histórico repassado pelos bombeiros, o ex-namorado da moradora teria agredido a vítima fisicamente e, em seguida, ateado fogo na casa e ligado o gás de cozinha. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

O imóvel atingido fica em um lote onde há outras residências, o que aumentou o risco de propagação das chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e fizeram o monitoramento da área para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar novos riscos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil foi acionada e acompanha o caso. Até o momento, não há informações sobre a localização do suspeito.