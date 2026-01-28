Assine
REGIÃO NORDESTE DA CAPITAL

BH: ex-namorado é acusado de provocar incêndio em residência e fugir

Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (28/1). Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil foi acionada

28/01/2026 19:07

Lateral de viatura da PCMG dentro de uma garagem. Na porta está escrito Polícia Civil na cor branca, em contraste com a cor preta do veículo e com o brasão da polícia
Caso será investigado pela Polícia Civil crédito: PCMG/Divulgação

Um incêndio criminoso mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (28/1), no Bairro Belmonte, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta das 13h50.

De acordo com o histórico repassado pelos bombeiros, o ex-namorado da moradora teria agredido a vítima fisicamente e, em seguida, ateado fogo na casa e ligado o gás de cozinha. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

O imóvel atingido fica em um lote onde há outras residências, o que aumentou o risco de propagação das chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e fizeram o monitoramento da área para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar novos riscos.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil foi acionada e acompanha o caso. Até o momento, não há informações sobre a localização do suspeito.

