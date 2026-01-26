Homem é morto a tiros e carro com suspeitos é visto fugindo em Ibirité

Um homem, ainda não identificado, foi morto com diversos tiros em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (26/1).

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que o crime aconteceu perto do ponto final das linhas 1130 e 1140, no Bairro Palmares.

A polícia foi acionada pelo 190 por um morador que ouviu diversos disparos de arma de fogo. Ele relatou que saiu à rua e viu a vítima caída no chão, enquanto um carro de cor preta, com mais de um ocupante, foi visto fugindo do local.

Militares do 48º Batalhão acompanham o caso e procuram pelos suspeitos. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local.

As motivações e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas. A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização