Homem é morto a tiros e carro com suspeitos é visto fugindo em Ibirité
Testemunha ouviu os disparos e encontrou a vítima já no chão. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira em Ibirité, na Grande BH
compartilheSIGA
Um homem, ainda não identificado, foi morto com diversos tiros em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (26/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Informações preliminares da Polícia Militar indicam que o crime aconteceu perto do ponto final das linhas 1130 e 1140, no Bairro Palmares.
Leia Mais
A polícia foi acionada pelo 190 por um morador que ouviu diversos disparos de arma de fogo. Ele relatou que saiu à rua e viu a vítima caída no chão, enquanto um carro de cor preta, com mais de um ocupante, foi visto fugindo do local.
- Mulher é morta a tiros por homem neste sábado, na Grande BH
- Homem é executado com mais de 12 tiros em rua de Araguari
Militares do 48º Batalhão acompanham o caso e procuram pelos suspeitos. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local.
As motivações e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas. A ocorrência está em andamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização