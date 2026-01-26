Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA NA GRANDE BH

Homem é morto a tiros e carro com suspeitos é visto fugindo em Ibirité

Testemunha ouviu os disparos e encontrou a vítima já no chão. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira em Ibirité, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/01/2026 16:26

compartilhe

SIGA
x
Corpo foi encontrado próximo do final da linha metropolitana de ônibus 1140
Corpo foi encontrado próximo do final da linha metropolitana de ônibus 1140 crédito: Reprodução/Instagram Ibiritexas

Um homem, ainda não identificado, foi morto com diversos tiros em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (26/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que o crime aconteceu perto do ponto final das linhas 1130 e 1140, no Bairro Palmares. 

Leia Mais

A polícia foi acionada pelo 190 por um morador que ouviu diversos disparos de arma de fogo. Ele relatou que saiu à rua e viu a vítima caída no chão, enquanto um carro de cor preta, com mais de um ocupante, foi visto fugindo do local.

Militares do 48º Batalhão acompanham o caso e procuram pelos suspeitos. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local. 

As motivações e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas. A ocorrência está em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

assassinato homicidio ibirite policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay