MG: suspeito é preso após roubar, agredir e tentar colocar fogo em homem
Crime foi praticado em pleno terminal rodoviário do município de Coromandel, na Região do Alto Paranaíba
Um homem de 31 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21/1) em Coromandel, na Região do Alto Paranaíba, por tentativa de latrocínio (roubo com uso de violência que resulta na morte da vítima). O crime foi praticado em pleno terminal rodoviário do município.
De acordo com as informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima é um homem de 52 anos, que estaria embriagado. Após um desentendimento, ele foi agredido até cair e ficar inconsciente. Em seguida, foi roubado e encharcado de bebida alcoólica pelo suspeito, que tentou atear fogo usando um isqueiro.
Em seguida, o agressor fugiu, mas acabou sendo localizado ainda nas proximidades do terminal rodoviário por uma equipe da PCMG, que havia sido acionada. Após a detenção, ele foi encaminhado ao sistema prisional e colocado à disposição da Justiça.
Já a vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital de pronto-socorro de Coromandel. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.