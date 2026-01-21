Assine
overlay
Início Gerais
FLAGRANTE

MG: suspeito é preso após roubar, agredir e tentar colocar fogo em homem

Crime foi praticado em pleno terminal rodoviário do município de Coromandel, na Região do Alto Paranaíba

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/01/2026 22:35

compartilhe

SIGA
x
As duas prisões, uma feita pela PM, e outra feita pela Polícia Civil, ocorreram na sexta-feira
Suspeito foi preso nas imediações do crime crédito: PCMG

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21/1) em Coromandel, na Região do Alto Paranaíba, por tentativa de latrocínio (roubo com uso de violência que resulta na morte da vítima). O crime foi praticado em pleno terminal rodoviário do município.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com as informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima é um homem de 52 anos, que estaria embriagado. Após um desentendimento, ele foi agredido até cair e ficar inconsciente. Em seguida, foi roubado e encharcado de bebida alcoólica pelo suspeito, que tentou atear fogo usando um isqueiro. 

Leia Mais

Em seguida, o agressor fugiu, mas acabou sendo localizado ainda nas proximidades do terminal rodoviário por uma equipe da PCMG, que havia sido acionada. Após a detenção, ele foi encaminhado ao sistema prisional e colocado à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital de pronto-socorro de Coromandel. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela. 

Tópicos relacionados:

agredir fogo homem preso suspeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay