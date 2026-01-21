MG: suspeito é preso após roubar, agredir e tentar colocar fogo em homem

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21/1) em Coromandel, na Região do Alto Paranaíba, por tentativa de latrocínio (roubo com uso de violência que resulta na morte da vítima). O crime foi praticado em pleno terminal rodoviário do município.

De acordo com as informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima é um homem de 52 anos, que estaria embriagado. Após um desentendimento, ele foi agredido até cair e ficar inconsciente. Em seguida, foi roubado e encharcado de bebida alcoólica pelo suspeito, que tentou atear fogo usando um isqueiro.

Em seguida, o agressor fugiu, mas acabou sendo localizado ainda nas proximidades do terminal rodoviário por uma equipe da PCMG, que havia sido acionada. Após a detenção, ele foi encaminhado ao sistema prisional e colocado à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital de pronto-socorro de Coromandel. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.