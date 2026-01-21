Assine
ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador é prensado em máquina de empresa no interior de MG

Acidente de trabalho ocorreu em Três Corações, Minas Gerais; vítima foi socorrida em estado grave

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/01/2026 11:02

A vítima sofreu o acidente na noite dessa terça-feira (20/1), na empresa Mangels, em Três Corações (MG) - Imagem ilustrativa
A vítima sofreu o acidente na noite dessa terça-feira (20/1), na empresa Mangels, em Três Corações (MG) - Imagem ilustrativa crédito: PxHere/Reprodução

Um trabalhador ficou gravemente ferido ao ser prensado por uma máquina industrial em um acidente de trabalho ocorrido na noite dessa terça-feira (20/1), na empresa Mangels, em Três Corações (MG), no Sul do estado.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para uma ocorrência de salvamento de vítima presa em equipamento industrial. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o homem já havia sido retirado da máquina por funcionários da empresa e recebia atendimento dentro de uma ambulância do Samu.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima apresentava traumas graves com exposição de órgãos e comprometimento respiratório, mas permanecia consciente e orientada, sendo assistida pela equipe do Samu e por um médico da própria empresa. Um militar do Corpo de Bombeiros acompanhou o transporte da vítima até o pronto-socorro de referência, em apoio ao atendimento médico.

Depois da remoção da vítima, a guarnição dos bombeiros isolou a área do acidente e acionou a perícia da Polícia Civil, preservando o local para a apuração das circunstâncias do ocorrido.

A empresa Mangels, que atua no setor de aços e rodas para a indústria automotiva, foi procurada pela Reportagem, que aguarda posicionamento oficial. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foi acionada para mais informações sobre o caso.

