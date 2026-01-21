Trabalhador é prensado em máquina de empresa no interior de MG

Um trabalhador ficou gravemente ferido ao ser prensado por uma máquina industrial em um acidente de trabalho ocorrido na noite dessa terça-feira (20/1), na empresa Mangels, em Três Corações (MG), no Sul do estado.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para uma ocorrência de salvamento de vítima presa em equipamento industrial. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o homem já havia sido retirado da máquina por funcionários da empresa e recebia atendimento dentro de uma ambulância do Samu.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima apresentava traumas graves com exposição de órgãos e comprometimento respiratório, mas permanecia consciente e orientada, sendo assistida pela equipe do Samu e por um médico da própria empresa. Um militar do Corpo de Bombeiros acompanhou o transporte da vítima até o pronto-socorro de referência, em apoio ao atendimento médico.

Depois da remoção da vítima, a guarnição dos bombeiros isolou a área do acidente e acionou a perícia da Polícia Civil, preservando o local para a apuração das circunstâncias do ocorrido.

A empresa Mangels, que atua no setor de aços e rodas para a indústria automotiva, foi procurada pela Reportagem, que aguarda posicionamento oficial. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foi acionada para mais informações sobre o caso.