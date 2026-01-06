Servidor público do Sul de Minas será indenizado por acidente de trabalho

Um servidor público será indenizado por acidente de trabalho durante coleta de lixo em uma cidade do Sul de Minas. O valor da indenização será menor do que o definido em primeira instância.

Na primeira instância, o servidor havia sido condenado a receber R$ 50 mil por danos morais e R$ 30 mil por danos estéticos. Com a decisão da TJMG, em segunda instância, os valores foram ajustados para R$ 30 mil e R$ 20 mil, respectivamente. Os desembargadores também suspenderam a pensão mensal de R$ 1.747,50 a que ele teria direito a receber até completar 65 anos, considerando que o trabalhador não foi considerado inválido para o trabalho.

O acidente ocorreu enquanto o servidor realizava atividades de coleta de lixo sem treinamento adequado e sem equipamentos de proteção, resultando em lesões que o deixaram temporariamente incapacitado. Ele alegou responsabilidade civil objetiva do município, apontando a ausência de condições seguras de trabalho.

O município recorreu, questionando nulidade do processo e alegando que os valores iniciais eram excessivos. A defesa argumentou que a perícia havia sido insuficiente e que a sentença ultrapassou os limites pleiteados. Os desembargadores rejeitaram a nulidade e mantiveram a condenação, mas reduziram os valores por danos morais e estéticos com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A exclusão da pensão mensal foi fundamentada na constatação de que o servidor permanecia apto para o trabalho. Embora ele tenha recebido aposentadoria por invalidez em primeira instância, essa decisão foi revista, sendo-lhe concedido apenas auxílio-acidente. Segundo o entendimento do TJMG, sem comprovação de incapacidade total e permanente, conforme o artigo 950 do Código Civil, não havia justificativa para pensão mensal.

O julgamento reforçou a aplicação da Teoria do Risco Administrativo, que atribui responsabilidade objetiva ao Estado por danos resultantes de atos do serviço público, e destacou a importância do cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, especialmente em funções de alto risco.

A decisão unânime pela parcial procedência do recurso foi proferida pelo relator do processo, desembargador André Leite Praça, e acompanhada pelos desembargadores Marcus Vinícius Mendes do Valle (juiz convocado) e Carlos Henrique Perpétuo Braga. O caso transitou em julgado, e em outubro de 2025, o juiz Milton Biagioni Furquim determinou a expedição de precatório para pagamento. O acórdão pode ser acessado publicamente.