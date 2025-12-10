Assine
CRIME

Falso profeta terá que indenizar fiel em R$ 4 mil por estelionato religioso

Líder religioso atraía seguidores para transmissões ao vivo nas redes sociais e pedia ofertas para os fiéis mediante coação moral

Davi Cruz
Davi Cruz
Repórter
10/12/2025 18:21

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF decidiu aumenta a indenização a ser paga à vítima crédito: Ascom/TJDFT

Por unanimidade, a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu aumentar o valor da indenização a ser paga por um homem que praticou estelionato espiritual pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima.

O magistrado destacou que o réu usou artifícios fundamentados na crença da fiel para obter vantagem financeira. O falso profeta terá que indenizar em R$ 4 mil e devolver a quantia de R$ 930 ofertado pela mulher.

Segundo a vítima, o líder religioso atraía seguidores para transmissões ao vivo nas redes sociais. Durante as lives, o réu enviava mensagens para alguns seguidores e pedia dinheiro por meio de coação moral, como profecias e propósitos espirituais.

Ela contou ao magistrado que, no período de 27 a 29 de março de 2025, realizou a transferência de R$ 930 diretamente para o falso profeta. Após perceber que havia caído em um golpe solicitou a devolução do dinheiro, mas isso não aconteceu.

A decisão de 1ª instância concluiu que o estelionato ocasionou danos materiais e abalou a honra fiel. O magistrado explicou que, de acordo com o Código Civil, “o abuso da fé alheia para instrumentalizar fraude gera responsabilidade civil e pode ensejar a obrigação de indenizar por danos morais”. O réu foi condenado a devolver o dinheiro e a pagar a quantia de R$ 1 mil a título de danos morais.

A vítima recorreu da decisão e, ao analisar o recurso, a Turma lembrou que o réu se aproveitou da “vulnerabilidade psicológica momentânea” da vítima para obter vantagem financeira. Para o colegiado, o fato atingiu a honra subjetiva da autora e o valor da indenização por danos morais deve foi aumentado.

