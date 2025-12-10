3 informações de saúde que você pode incluir na nova identidade

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) oferece uma funcionalidade que pode ser decisiva em emergências: a inclusão de dados de saúde. Em situações críticas, ter informações como tipo sanguíneo e condições específicas de saúde diretamente no documento agiliza o atendimento médico e pode salvar vidas. A medida visa unificar as informações do cidadão e aumentar a segurança em todo o território nacional.

Diferente do antigo RG, a CIN, que utiliza o CPF como número único de identificação, permite que o cidadão escolha adicionar, de forma voluntária, informações importantes sobre sua condição de saúde. Essa praticidade transforma o documento em uma ferramenta de cuidado pessoal, acessível para equipes de socorro em momentos de necessidade.

Quais dados de saúde posso incluir na CIN?

A inclusão dessas informações é opcional e deve ser solicitada no momento da emissão do documento. Para isso, é preciso apresentar laudos, exames ou atestados médicos que comprovem cada condição. Confira três dados que podem ser adicionados:

1. Tipo sanguíneo e fator Rh: Essa é uma das informações mais importantes em acidentes com perda de sangue. Saber o tipo sanguíneo (A, B, AB ou O) e o fator Rh (positivo ou negativo) permite que equipes médicas realizem transfusões de sangue com agilidade e segurança.

2. Condições específicas de saúde: É possível registrar condições específicas de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar sua vida ou saúde, como diabetes, hipertensão, hemofilia ou doenças incapacitantes. Para isso, é necessário apresentar atestado ou relatório médico que comprove a condição.

3. Vontade de ser doador de órgãos: A carteira de identidade pode conter a manifestação de vontade de ser um doador de órgãos e tecidos. Embora a decisão final seja sempre da família, o registro formaliza o desejo do cidadão e pode facilitar o diálogo dos médicos com os familiares.

É importante destacar que algumas dessas informações aparecem apenas na versão digital da CIN, disponível no aplicativo Gov.br. No documento físico impresso, constarão o tipo sanguíneo e as condições específicas de saúde, quando solicitados.

Como solicitar a inclusão

Para adicionar qualquer uma dessas informações, o cidadão deve apresentar os documentos comprobatórios no órgão de identificação civil do seu estado durante o processo de emissão da primeira ou da segunda via da CIN. É fundamental levar laudos médicos, receitas ou exames que validem os dados a serem registrados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.