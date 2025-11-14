5 vantagens da nova Carteira de Identidade para seu dia a dia

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) está sendo emitida em todo o país, trazendo uma mudança para a identificação dos brasileiros: a unificação do documento com o número do CPF. O modelo possui versões física e digital e foi criado para simplificar a identificação civil e, principalmente, aumentar a segurança contra fraudes.

A principal razão para a mudança é facilitar a verificação de dados. Antes da CIN, uma mesma pessoa podia ter diferentes números de RG emitidos em cada estado, o que facilitava a ocorrência de golpes. Com o novo padrão, o CPF passa a ser o único número de identificação, válido em todo o território nacional.

1. Fim da duplicidade de registros

Antes, uma pessoa poderia ter um número de RG em cada estado, o que gerava burocracia. Com o CPF como identificador único, esse problema deixa de existir. A mudança centraliza as informações e garante que cada cidadão tenha um só registro válido em todo o território nacional.

2. Mais segurança contra fraudes

A nova carteira possui um QR Code que pode ser lido por qualquer celular. Ele permite verificar a autenticidade do documento de forma rápida e segura, além de informar se ele foi furtado ou extraviado. Essa tecnologia dificulta a falsificação e o uso indevido dos dados, oferecendo uma camada extra de proteção ao cidadão.

3. Versão digital e praticidade

Além do cartão físico, a CIN conta com uma versão digital disponível no aplicativo Gov.br. Ela tem a mesma validade legal do documento impresso e pode ser apresentada em qualquer situação. Ter a identidade no celular representa uma grande praticidade, evitando o risco de esquecer ou perder o documento físico.

4. Padrão internacional para viagens

O documento incorpora o mesmo código utilizado em passaportes. Com isso, a CIN passa a ser aceita como documento de viagem para entrada em alguns países. como os do Mercosul, desde que haja acordo bilateral. A mudança simplifica o processo de imigração e dispensa a necessidade de levar outro documento para esses destinos.

5. Unificação de informações

A CIN foi projetada para reunir diversas informações em um só lugar. É possível incluir dados de outros documentos, como o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Cartão Nacional de Saúde, o título de eleitor, o certificado de reservista militar e o número do PIS ou Pasep. Também pode constar o tipo sanguíneo e o fator RH, o que centraliza dados importantes e agiliza atendimentos.

