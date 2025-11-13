Sua casa está segura? 7 cuidados com a rede elétrica para evitar fogo

Um incêndio na subestação de energia do Hospital César Cals, em Fortaleza (CE), nesta quinta-feira (13/11), acendeu um alerta importante sobre um risco muitas vezes silencioso dentro de casa. O incidente, que forçou a transferência de pacientes, incluindo bebês, começou em um ponto crítico do sistema elétrico. Situações como essa, embora pareçam distantes, podem acontecer em qualquer residência com instalações sobrecarregadas ou mal conservadas.

A maioria dos incêndios domésticos relacionados à eletricidade começa de forma simples. Pode ser por uma fiação antiga que superaquece, pelo uso excessivo de adaptadores em uma única tomada ou por um curto-circuito em um eletrodoméstico defeituoso. O problema é que esses sinais são frequentemente ignorados até que seja tarde demais.

Prevenir é mais simples do que remediar e não exige grandes investimentos. Adotar algumas práticas de segurança pode proteger sua casa e sua família. Veja os principais cuidados que você deve tomar com a rede elétrica:

Não sobrecarregue as tomadas: evite conectar vários aparelhos de alta potência em um mesmo ponto, mesmo com o uso de filtros de linha ou "benjamins" (T's). Itens como micro-ondas, air fryer e secador de cabelo devem, preferencialmente, ser ligados em tomadas exclusivas durante o uso. Atenção à fiação antiga: imóveis com mais de dez anos podem ter instalações elétricas que não suportam a demanda de aparelhos modernos. A norma brasileira NBR 5410 recomenda revisões periódicas. Se as luzes piscam com frequência, os disjuntores desarmam ou há cheiro de queimado, chame um eletricista para uma avaliação completa. Use extensões com moderação: fios de extensão são soluções temporárias. Usá-los de forma permanente para ligar equipamentos pode causar superaquecimento do cabo, representando um sério risco de incêndio. Nunca passe extensões por baixo de tapetes ou móveis. Desligue os aparelhos da tomada: ao sair de casa por longos períodos ou durante tempestades com raios, desconecte os eletrônicos da tomada. Isso evita que picos de energia danifiquem os equipamentos e iniciem um curto-circuito. Verifique os disjuntores: o quadro de luz é o cérebro da rede elétrica. Se um disjuntor desarma constantemente, é um sinal claro de sobrecarga naquele circuito. Não o ignore nem o substitua por um de maior capacidade sem a avaliação de um profissional. Cuidado com água e eletricidade: mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros e áreas molhadas. Nunca manuseie um equipamento eletrônico com as mãos ou os pés molhados, pois a água aumenta drasticamente o risco de choque elétrico. Faça uma revisão profissional: a cada cinco anos, é recomendável contratar um eletricista qualificado para fazer uma inspeção geral da rede elétrica da sua casa. Esse profissional pode identificar problemas ocultos na fiação, nas tomadas e no quadro de disjuntores antes que se tornem perigosos.

Adotar essas medidas preventivas é a melhor forma de garantir a tranquilidade e proteger sua família. Lembre-se, a maioria dos acidentes elétricos pode ser evitada com atenção e manutenção adequada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.