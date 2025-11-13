Confira histórias de animais que viraram símbolos em zoológicos no Brasil

O público consegue, de certa maneira, se conectar com os animais do Zoológico a medida em que os bichos se tornam símbolos da cidade. As mortes da chimpanzé Kely, nessa terça (11/11), e da leoa Pretória, na quarta-feira (12/11), no Zoológico de Belo Horizonte, causaram comoção nos cidadãos. Essas perdas lembraram que, para muitas pessoas, alguns desses animais são parte da memória afetiva de gerações.

Histórias como as de Kely e Pretória não são raras no Brasil. Ao longo de décadas, diversos animais alcançaram o status de “celebridades locais”, atraindo visitantes que iam a zoológicos especialmente para vê-los. Eles ganhavam nomes, tinham suas personalidades conhecidas, e suas rotinas, acompanhadas de perto pela população e pela imprensa.

Animais que viraram celebridades no Brasil

Cacareco, o rinoceronte "vereador"

Talvez o caso mais curioso seja o da rinoceronte Cacareco. Em 1959, em um ato de protesto contra a classe política, a população de São Paulo elegeu o animal, que vivia no zoológico da cidade, para o cargo de vereador. Cacareco recebeu quase 100 mil votos, um fenômeno que ganhou repercussão nacional.

Cacareco, o rinoceronteReprodução / Acervo

Idi Amim, o gorila

Antes de Kely, o Zoológico de Belo Horizonte já havia sido lar de uma das maiores celebridades animais do país. O gorila Idi Amim, que morreu em 2012, viveu por 39 anos e era famoso por seu temperamento forte e por interagir com o público de forma única, muitas vezes jogando terra nos visitantes mais barulhentos.

Idi AmimReprodução

Zé Colmeia, o urso

O urso Zé Colmeia se tornou uma figura icônica. Depois de passar anos vivendo em um cativeiro, ele foi resgatado e, em 2009, passou a morar no Zoológico do Rio de Janeiro. O urso ficou conhecido por sua história de vida difícil, marcada por uma depressão.

Zé Colmeia, o urso Reprodução

