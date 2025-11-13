Coincidência? Irmão Cravinhos sofre acidente perto do local do crime
Condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, ele se envolveu em uma colisão de moto, levou 15 pontos no rosto e relatou medo de ter a liberdade revogada após a chegada da PM
Condenado por envolvimento no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, Cristian Cravinhos se envolveu numa colisão de moto nesta quarta-feira (12/11), no Bairro Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. O impacto ocorreu no cruzamento da Rua Dr. Jesuíno Maciel com a Rua Cristóvão Pereira. A localização do acidente chamou atenção por ficar aproximadamente a 1,5km da antiga residência da família Von Richthofen, onde ocorreu o crime.
Cristian conduzia a moto quando um carro dirigido por um rapaz de 22 anos atravessou a preferencial e colidiu com ele no cruzamento. Apesar do impacto, o motorista não apresentou ferimentos graves. O motociclista foi socorrido após sofrer cortes no rosto e na cabeça, levando 15 pontos no total. Recuperando-se dos ferimentos, ele teme que o incidente coloque em risco sua liberdade no regime aberto.
O ex-detento revelou a Ulisses Campbell — jornalista autor dos livros que inspirou a série Tremembé — ter se assustado com a chegada de uma patrulha da Polícia Militar. Cristian temeu que qualquer mal-entendido pudesse levá-lo de volta à prisão. “Já passei por isso e sei que qualquer coisa errada pode me mandar de volta pra cadeia”, disse, lembrando a detenção em 2018 por tentativa de suborno durante uma abordagem policial.
Apesar da tensão, elogiou a conduta dos agentes e ironizou: “Os policiais foram educados e corretos. Nem parecia que eu estava no Brasil.”
Cristian relatou que ainda sente dores intensas e precisou de medicação mais forte após o atendimento médico. “Não tive tempo nem de frear. O farol esquerdo do carro entrou na minha cara”, descreveu ao jornal O Globo.