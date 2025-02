Suzane von Richthofen se muda para cidade vizinha a MG e preocupa moradores

De acordo com a coluna "True Crime", assinada pelo jornalista Ulisses Campbell, de O Globo, a condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais Suzane Louise Magnani Muniz, ex-von Richthofen, está vivendo em uma pequena cidade com 18 mil habitantes.

Ela passou a ser vista com regularidade em Águas de Lindóia - localizada a 476 quilômetros de São Paulo, fazendo divisa com Minas Gerais -, desde janeiro, com seu marido, o médico Felipe Zecchini Muniz.

Suzane também foi flagrada tomando banho nas cachoeiras da Serra da Mantiqueira, em uma feira tradicional de rua e em um movimentado salão de Águas de Lindóia, onde fez uma escova - sua presença tem assustado os moradores e causado um certo rebuliço na região.

"As clientes que estavam lá foram embora", narra uma moradora à coluna, sob condição de anonimato.

Os habitantes tiram fotos e publicam nas redes sociais em tom de insatisfação. "Águas de Lindóia recebe uma ilustre psicopata para ser sua nova moradora", lamentou uma pessoa nos stories do Instagram.

A cidade, que atrai turistas em busca de bem-estar, está a aproximadamente 70 quilômetros de Bragança Paulista, onde o casal morava anteriormente. O motivo da mudança ocorreu pela aprovação do marido em um concurso público de medicina. Agora, ele trabalha no Hospital São Camilo Águas de Lindóia.

Essa já é a terceira mudança de Suzane desde que deixou a Penitenciária de Tremembé, em janeiro de 2023, quando passou a cumprir sua pena em regime aberto - desde que informe seu endereço de residência.

Sua sentença também foi reduzida para 34 anos e quatro meses, com término previsto em 25 de fevereiro de 2038. Além dos locais mencionados, já se instalou em Angatuba, na Região Metropolitana de Itapetininga, onde vivia com o marceneiro Rogério Olberg, seu ex-marido.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata