Suspeitos de matar influencer em Minas são presos

Foram presos em flagrante dois homens que mataram a influencer Júlia Becker, de 21 anos, e feriram seu namorado. Júlia levou dois tiros no peito e, o namorado dela, quatro tiros nas costas. O crime ocorreu na madrugada desse domingo (2/2), em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Os suspeitos presos têm 18 e 32 anos.

A influencer e seu namorado estavam na companhia de um casal de amigos. O grupo estava de carro quando uma motocicleta se aproximou e atirou várias vezes. O casal de amigos não foi atingido. Todos os tiros atingiram Júlia e seu namorado.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Júlia, que tinha 12 mil seguidores no Instagram, não resistiu e morreu. O namorado dela permanece internado após passar cirurgia para a retirada das balas. Segundo a equipe médica, ele não corre risco de morte.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de ser o autor dos disparos, o homem de 18 anos, que encontrado na casa de sua namorada, confessou o crime assim que os policiais chegaram ao local.

A motivação para o crime, segundo o Boletim de Ocorrência (BO), seria vingança. O suspeito teria uma desavença com o namorado de Júlia. Em poder do atirador foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas. Na casa do preso também foram encontradas mais munições.

O piloto da motocicleta também foi localizado e preso. Eles serão indiciados por homicídio consumado e tentado, além de porte ilegal de arma de fogo.

Depois de serem ouvidos na Delegacia de Polícia Civil, o atirador e o coautor foram levados ao sistema prisional.

Mais mortes

O final de semana foi violento em Pouso Alegre. Nessa sexta-feira (31/1), dois irmãos, Maicon Rodrigues Mendes, de 31 anos, e Robert Rodrigues Mendes, de 27, foram encontrados mortos a facadas.

Os dois corpos das vítimas foram encontrados dentro de casa, onde foram encontradas duas pegadas diferentes no local, o que segundo a polícia, seriam de dois matadores. Uma observação feita pela Perícia, da Polícia Civil é que os cortes nos dois corpos eram de objetos diferentes, o que sugere que tenham sido facas diferentes.

Nas imagens obtidas de câmeras de segurança de comércios próximos, uma das vítimas comprou bebidas alcoólicas numa distribuidora mais cedo. Uma outra filmagem, mostra um homem, nas proximidades da casa, com as mãos sujas de sangue, o que sugere que seja um dos assassinos.

Uma outra imagem mostra o segundo suspeito. Este foi preso pela polícia, no entanto, negou ter cometido o crime. Contou uma história cheia de contradições e foi levados para um a delegacia. Seu carro foi apreendido e passará por perícia.

