Manifestação causa congestionamento na BR-040 na Grande BH

Uma manifestação de moradores do Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (3/2), provocou um congestionamento na BR-040 até o município de Esmeraldas, também na Grande BH. Por volta das 10h, o trânsito ainda permanecia lento na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento começou na altura do quilômetro 505 da rodovia, no sentido Belo Horizonte e, às 7h15, eram pelo menos oito quilômetros de extensão, tendo reflexos até o Bairro Melo Viana, em Esmeraldas.

Mais cedo, em torno das 4h30, manifestantes fecharam uma das pistas da BR-040, pedindo ação da administração da rodovia em relação aos alagamentos na região. “Nossos bens e nossas conquistas estão indo água abaixo. Chega, queremos resposta já”, dizia um dos cartazes dos moradores.

Manifestantes pedem agilidade em obras na via, para que alagamentos sejam evitados nas comunidades no entorno da BR-040 Reprodução/Redes sociais

Segundo a PRF, às 8h15, o trânsito já estava liberado. Porém, às 10h, o trânsito segue lento pela retenção de veículos.



A administração atual da rodovia está sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A gerência é provisória, desde que uma ação judicial determinou a saída da concessionária Via 040, até que nova concessão seja estabelecida.

Ao Estado de Minas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o leilão do trecho da BR-040 entre BH e Cristalina (GO), conhecido como Rota dos Cristais, ocorreu em setembro de 2024, com a empresa Vinci Highways como ganhadora. Porém, o contrato será assinado somente em 10 de fevereiro de 2025. “A empresa assume efetivamente o trecho até 30 dias após a assinatura do documento”, explica a ANTT.

A nova concessionária vai realizar obras para a melhoria da infraestrutura na via. Segundo a Agência, o projeto de concessão prevê um total de R$ 12 bilhões em investimentos, divididos em R$ 6,4 bilhões para infraestrutura e R$ 5,6 bilhões para custos operacionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dentre os projetos previstos, estão a construção de 342 km de faixas adicionais, 61,6 km de vias marginais, 5 passagens subterrâneas e 34 passarelas. Além disso, é prevista a estruturação de 272 pontos de ônibus, 18 passagens de fauna e 226 acessos.