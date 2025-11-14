Operação Contenção: vereador é detido e irmão ligado ao CV segue foragido

A Polícia Civil e a Polícia Militar realizam na manhã desta sexta-feira (14) uma nova fase da Operação Contenção para combater a expansão do Comando Vermelho em comunidades da Baixada Fluminense. As equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumprem 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão na comunidade Bacia do Éden, em São João de Meriti. Ao menos sete pessoas foram presas.

Entre os detidos está o vereador Marcos Aquino, do Republicanos, o mais votado na última eleição municipal. Ele não era alvo da investigação, mas foi preso em flagrante após policiais encontrarem em seu carro uma placa oficial da Câmara Municipal, uma pistola calibre 380 registrada em nome de outra pessoa e caixas de medicamentos de uso controlado armazenadas de forma irregular.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação era localizar o irmão do parlamentar, Luiz Matos Jaquino, que é alvo de mandado de busca e apreensão. Ele é suspeito de auxiliar a expansão da facção criminosa na Baixada Fluminense e segue foragido. O vereador presta depoimento na sede da DRE.

Operação Contenção mira Comando Vermelho em nova ofensiva. Foto: Lucas Araújo/Super Rádio Tupi

O que motivou a nova etapa da Operação Contensão?

De acordo com as equipes responsáveis, a ação integra uma série de operações realizadas recentemente no Complexo da Penha e no Morro do Alemão. O foco é conter o avanço de grupos ligados ao tráfico de drogas em diferentes regiões do estado. A Baixada Fluminense foi mapeada como área estratégica devido à atuação crescente da facção.

Operação mais letal da história do RJ

A primeira fase da Operação Contenção aconteceu no último dia 28, nos complexos da Penha e do Alemão. A ação teve, pelo menos 121 mortos, sendo quatro policiais, 113 criminosos presos e quase 100 fuzis apreendidos.