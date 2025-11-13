Assine
overlay
Início Nacional
HOMICÍDIOS

Gêmea acusada de quatro homicídios é transferida para Tremembé e se diz assustada

Universitária acusada de quatro assassinatos por envenenamento foi levada ao presídio dos casos famosos

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
13/11/2025 16:12 - atualizado em 13/11/2025 16:12

compartilhe

SIGA
x
Gêmea acusada de quatro homicídios é transferida para Tremembé e se diz assustada
Entre os presos que já passaram pela unidade estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih; o local, inclusive, inspirou produções audiovisuais. crédito: Tupi

A universitária Ana Paula Veloso Fernandes, denunciada por quatro homicídios cometidos por envenenamento, foi transferida para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Conhecida por abrigar criminosos de grande repercussão, a unidade é chamada de "presídio dos famosos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Onde estão as irmãs investigadas?

A irmã gêmea de Ana Paula, Roberta Cristina Veloso Fernandes, também investigada e apelidada de "serial killer", foi levada para uma penitenciária na zona norte da capital, em Santana. A SAP não informou a data da chegada de Ana a Tremembé.

Entre os presos que já passaram pela unidade estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih — o local, inclusive, inspirou produções audiovisuais.

Como está a acusada?

O advogado Almir da Silva Sobral afirmou ter conversado por videoconferência com Ana após a transferência.

"Ela está assustada e, só de ver o semblante dela, percebi que a ficha caiu", disse o defensor.

Segundo ele, a cliente não confessou os homicídios, mas "relatou como ocorreram".

Foto: Reprodução/TJSP

Do que as gêmeas são acusadas?

As irmãs Ana Paula e Roberta Veloso Fernandes foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por quatro homicídios qualificados, cometidos entre janeiro e maio de 2025, em Guarulhos, São Paulo e Duque de Caxias (RJ).

Leia Mais

Conforme o MPSP, Ana Paula seria a principal executora, enquanto Roberta cuidava do planejamento, ocultação de provas e da divisão dos lucros.

Como agiam?

Investigações do 1º DP de Guarulhos apontam que Ana Paula se aproximava das vítimas com amizade ou falso interesse afetivo e as envenenava com fosfeto de alumínio ("chumbinho"), misturado a alimentos ou bebidas.

Nos diálogos interceptados, as irmãs usavam o código "TCC" (Trabalho de Conclusão de Curso) para se referir aos assassinatos. Roberta estipulava um valor mínimo de R$ 4 mil por "TCC" e exigia pagamento em espécie.

Em um dos crimes, Ana Paula teria viajado ao Rio de Janeiro para matar Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias.

Tópicos relacionados:

crimes gemeas guarulhos homicidio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay