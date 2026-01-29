Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Membro do CV e líder do tráfico na Grande BH é preso no Rio

Segundo a polícia, o traficante, natural de Belo Horizonte, é integrante da facção Comando Vermelho (CV) e executava desafetos com requintes de crueldade

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
29/01/2026 19:42

Com apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele foi localizado e capturado em Rio das Ostras
Com apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele foi localizado e capturado em Rio das Ostras, na Região dos Lagos crédito: PMMG

A Polícia Militar informou que prendeu nesta quinta-feira (29/1) um homem de 41 anos, que comandava o tráfico de drogas no Bairro São Benedito, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a polícia, o traficante, natural de Belo Horizonte, é integrante facção Comando Vermelho (CV). Com apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele foi localizado e capturado em Rio das Ostras.

“Ele estava com três mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio e tráfico de drogas, além de possuir perfil de execução com requintes de crueldade contra os desafetos do tráfico”, pontuou a PM mineira.

No último dia 23, a Polícia Militar também realizou uma operação de cerco e bloqueio para prender Caio Guilherme Valentim Alves, também conhecido como “CK”. O traficante era um dos líderes do comércio de entorpecentes na Vila Cemig, Região Oeste da capital. Ele reagiu à investida policial e acabou morrendo ao trocar tiros com os policiais no Bairro Califórnia. 

