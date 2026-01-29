REGIÃO METROPOLITANA
Grande BH: Abastecimento de água em 4 cidades será suspenso na terça (3/2)
Bairros de Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves podem ser atingidos pela interrupção: saiba quais
Carregando...
29/01/2026 19:15 - atualizado em 29/01/2026 19:17
compartilheSIGA
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que o abastecimento de água em quatro cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte poderá sofrer intermitências a partir das 5h desta terça-feira (3/2). A interrupção, que será causada por uma manutenção programada na rede, deverá afetar alguns bairros de Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves.
A previsão da Copasa é que os serviços sejam concluídos até as 17h do mesmo dia, mas a normalização do abastecimento ocorrerá de maneira gradativa até as 6h de quarta-feira (4/2). Durante o período da intervenção, a empresa disponibilizará um caminhão-pipa "exclusivamente para serviços essenciais".
A previsão da Copasa é que os serviços sejam concluídos até as 17h do mesmo dia, mas a normalização do abastecimento ocorrerá de maneira gradativa até as 6h de quarta-feira (4/2). Durante o período da intervenção, a empresa disponibilizará um caminhão-pipa "exclusivamente para serviços essenciais".
Ainda segundo a Copasa, imóveis dotados de caixas d’água de maior capacidade podem não ser afetados pela interrupção. A empresa reforça que, durante a data prevista para a manutenção, os moradores façam uso consciente e racional da água.
Bairros afetados pela interrupção no abastecimento de água
- Betim: Icaivera.
- Contagem: Aparecida, Buganville, Condomínio Nosso Rancho, Icaivera, Nazaré, Nova Contagem, Retiro, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Nova Esperança e Vila Renascer.
- Esmeraldas: Conjunto Castelo Branco, Monte Sinai, Novo Retiro, Parque do Sabiá, Recanto da Mata, Recanto Verde, Recanto Verde II, Recreio do Retiro, Recreio do Riachinho, Residencial Caio Martins, Retiro, Serra Verde e Vila Esmeraldas.
- Ribeirão das Neves: Alterosa, Jardim Verona e Veneza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO