Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO METROPOLITANA

Grande BH: Abastecimento de água em 4 cidades será suspenso na terça (3/2)

Bairros de Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves podem ser atingidos pela interrupção: saiba quais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/01/2026 19:15 - atualizado em 29/01/2026 19:17

compartilhe

SIGA
x
A escassez de água potável pode afetar negativamente a produção de alimentos e mercadorias, influenciando os mercados globais e regionais.
Copasa reforça a importância do uso consciente e racional da água durante o período de interrupção crédito: hippopx.com
 
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que o abastecimento de água em quatro cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte poderá sofrer intermitências a partir das 5h desta terça-feira (3/2). A interrupção, que será causada por uma manutenção programada na rede, deverá afetar alguns bairros de Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves.

A previsão da Copasa é que os serviços sejam concluídos até as 17h do mesmo dia, mas a normalização do abastecimento ocorrerá de maneira gradativa até as 6h de quarta-feira (4/2). Durante o período da intervenção, a empresa disponibilizará um caminhão-pipa "exclusivamente para serviços essenciais".

Leia Mais

Ainda segundo a Copasa, imóveis dotados de caixas d’água de maior capacidade podem não ser afetados pela interrupção. A empresa reforça que, durante a data prevista para a manutenção, os moradores façam uso consciente e racional da água.

Bairros afetados pela interrupção no abastecimento de água

  • Betim: Icaivera.
  • Contagem: Aparecida, Buganville, Condomínio Nosso Rancho, Icaivera, Nazaré, Nova Contagem, Retiro, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Nova Esperança e Vila Renascer.
  • Esmeraldas: Conjunto Castelo Branco, Monte Sinai, Novo Retiro, Parque do Sabiá, Recanto da Mata, Recanto Verde, Recanto Verde II, Recreio do Retiro, Recreio do Riachinho, Residencial Caio Martins, Retiro, Serra Verde e Vila Esmeraldas.
  • Ribeirão das Neves: Alterosa, Jardim Verona e Veneza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

abastecimento abastecimento-de-agua agua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay