Grande BH: Abastecimento de água em 4 cidades será suspenso na terça (3/2)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que o abastecimento de água em quatro cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte poderá sofrer intermitências a partir das 5h desta terça-feira (3/2). A interrupção, que será causada por uma manutenção programada na rede, deverá afetar alguns bairros de Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves.



A previsão da Copasa é que os serviços sejam concluídos até as 17h do mesmo dia, mas a normalização do abastecimento ocorrerá de maneira gradativa até as 6h de quarta-feira (4/2). Durante o período da intervenção, a empresa disponibilizará um caminhão-pipa "exclusivamente para serviços essenciais".

Ainda segundo a Copasa, imóveis dotados de caixas d’água de maior capacidade podem não ser afetados pela interrupção. A empresa reforça que, durante a data prevista para a manutenção, os moradores façam uso consciente e racional da água.

Bairros afetados pela interrupção no abastecimento de água