VALE DO RIO DOCE

MG: homem que diz ser padre é preso após acidente, uso de álcool e drogas

Ocorrência foi registrada em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, no início da manhã deste domingo (1º/2). Dupla bateu em bomba de combustível

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
01/02/2026 23:34

O jovem foi baleado por militares e foi socorrido à UPA, mas morreu durante atendimento médico
Polícia Militar atendeu à ocorrência em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 21 anos e outro, de 49, que se identificou como padre, foram detidos em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, no início da manhã deste domingo (1º/2), após o carro em que estavam bater em uma bomba de combustível de um posto no Bairro Jardim Pérola. Em seguida, a dupla fugiu do local no veículo.

O motorista, o jovem de 21 anos, apresentava fortes sintomas de embriaguez, informou a Polícia Militar. O teste do bafômetro deu positivo. Ainda de acordo com a polícia, ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor disse que estava bebendo com o suposto padre. O religioso, segundo afirmou, havia feito uso de cocaína.

“Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo está em nome da Mitra Diocesana de Governador Valadares”, disse a PM.

A instituição policial não confirmou que o homem mais velho de fato seja padre. Ele havia afirmado durante a abordagem que possui essa função religiosa na paroquia da cidade de Marilac, a 56 quilômetros de Governador Valadares.

Segundo a PM, o suposto padre também tinha sinais visíveis de uso de álcool e drogas. "Não sabia nem o que estava acontecendo", narrou a polícia. 

Ele foi conduzido à delegacia por entregar a direção do veículo à pessoa sem habilitação. O jovem foi enquadrado por dirigir alcoolizado.

