Jiboia no telhado de casa mobiliza bombeiros no Centro-Oeste de Minas
Captura aconteceu na cidade de Formiga, na manhã deste domingo (1°/12). Animal foi solto em área de mata nativa
compartilheSIGA
Uma jiboia foi capturada pelo Corpo de Bombeiros no telhado de uma casa em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, na manhã deste domingo (1°/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O morador do imóvel, localizado no Bairro Novo Horizonte, conduziu os militares até onde o animal estava.
Leia Mais
Para a intervenção, os bombeiros utilizaram duas pinças apropriadas para contenção de répteis, realizando a captura de forma segura e controlada, sem ferimentos ao animal ou riscos aos moradores.
“Após a captura, a serpente foi devidamente acondicionada em recipiente específico para transporte e conduzida até uma área de mata nativa, onde foi solta”, informou o Corpo de Bombeiros.
A jiboia — apesar de assustar por suas dimensões — não é venenosa. Para se alimentar, ela mata a presa por meio da constrição, interrompendo o fluxo sanguíneo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Como identificar uma cobra venenosa?
Conforme o Corpo de Bombeiros, as cobras venenosas possuem algumas características físicas. São elas: cabeça triangular e achatada; dentes longos na parte da frente; olhos com fenda semelhante ao olho de um gato fechado; e cauda que afina rapidamente. Em relação ao comportamento, ela tenta atacar quando alguém chega perto – ao contrário das serpentes sem veneno, que fogem quando perseguidas.