Trio Sarará lota Praça da Estação com sucessos de Kannalha e Duquesa 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A estreia do Trio Sarará no Carnaval de BH não podia ter sido melhor. O evento lotou a Praça da Estação, neste domingo (1°/2), no Centro da capital. O trio percorreu a Avenida dos Andradas e arrastou uma multidão que dançou com os sucessos do cantor baiano Kannalha e da rapper Duquesa.





O Kannalha, um dos principais nomes do pagodão baiano, é autor do hit ‘O Baiano Tem o Molho’, que se popularizou e ganhou repercussão nacional ao embalar as comemorações do ator Wagner Moura, nas indicações e premiações por seu papel no filme ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho.

Já a cantora Duquesa é uma das expoentes da nova geração do rap brasileiro. Suas letras abordam temas como autoestima, identidade e empoderamento feminino.





Além dos artistas, outra atração do trio é o Baile Room, de música eletrônica, formado pelos DJs Kingdom, D.A.N.V e VKKramer. O projeto une a cultura do baile funk com o rap e hip hop.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja fotos do desfile: