Trio Sarará lota Praça da Estação com sucessos de Kannalha e Duquesa 

Esta é a estreia do trio do festival no Carnaval de BH e contou com sucessos de rap, R&B, trap, pagodão baiano e música eletrônica; veja fotos

Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/02/2026 16:39 - atualizado em 01/02/2026 16:44

A Praça da Estação, no Centro de BH, ficou lotada com a estreia do Trio Sarará no carnaval da capital
A Praça da Estação, no Centro de BH, ficou lotada com a estreia do Trio Sarará no carnaval da capital crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

A estreia do Trio Sarará no Carnaval de BH não podia ter sido melhor. O evento lotou a Praça da Estação, neste domingo (1°/2), no Centro da capital. O trio percorreu a Avenida dos Andradas e arrastou uma multidão que dançou com os sucessos do cantor baiano Kannalha e da rapper Duquesa. 

O Kannalha, um dos principais nomes do pagodão baiano, é autor do hit ‘O Baiano Tem o Molho’, que se popularizou e ganhou repercussão nacional ao embalar as comemorações do ator Wagner Moura, nas indicações e premiações por seu papel no filme ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho. 

Já a cantora Duquesa é uma das expoentes da nova geração do rap brasileiro. Suas letras abordam temas como autoestima, identidade e empoderamento feminino.


Além dos artistas, outra atração do trio é o Baile Room, de música eletrônica, formado pelos DJs Kingdom, D.A.N.V e VKKramer. O projeto une a cultura do baile funk com o rap e hip hop.

Veja fotos do desfile: 

 

