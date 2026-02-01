Assine
overlay
Início Galeria
FOLIA

Carnaval 2026: Veja como foi o desfile do Trio Sarará, neste domingo (1°/2)

Esta é a estreia do trio do festival no Carnaval de BH e contou com sucessos de rap, R&B, trap, pagodão baiano e música eletrônica

E
Estado de Minas
  • A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa
    A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa
    A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa
    A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa
    A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa
    A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa
    A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
  • A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa
    A Praça da Estação ficou lotada com a passagem do Trio Sarará, com sucessos de Kannalha e Duquesa Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay