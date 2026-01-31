Assine
CARNAVAL 2026

‘Ê Saudade’ relembra sucessos do Terra Samba neste sábado; veja fotos

Evento reúne bandas que fizeram sucesso no Carnabelô, nos anos 1990, no entorno do Mineirão, na Pampulha

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
31/01/2026 18:50

Evento no entorno do Mineirão reuniu bandas e grupos de axé que marcaram a história do Carnabelô
Evento no entorno do Mineirão reuniu bandas e grupos de axé que marcaram a história do Carnabelô crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Bandas e grupos de axé, sucesso nos anos 1990 e que marcaram a história do Carnabelô, carnaval fora de época de BH, se reuniram neste sábado (31/1) no entorno do Mineirão, na Pampulha. 

O evento, batizado de Ê Saudade, reuniu o Bloco Come Quieto, Reinaldinho (ex-vocalista do Terra Samba), Belô Pirô, banda Cheiro de Amor, Bloco Uai, Tuca Fernandes (ex-vocalista das bandas Jheremmias Não Bate Corner e Jammil e Uma Noites), Fernanda Garcya e Bruno Gouveia, cantor e compositor da banda Biquíni.


Confira fotos do ‘Ê Saudade’:

Bandas e grupos de axé, sucesso nos 1990, que marcaram a história do Carnabelô, carnaval fora de época de BH, se reuniram, no entorno do Mineirão-Marcos Vieira/EM/D.A Press
