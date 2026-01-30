Central do Carnaval estreia neste sábado na TV Alterosa

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Neste sábado (31/1), às 13h, estreia a Central do Carnaval, programa da TV Alterosa que reúne personalidades da festa momesca de Belo Horizonte. Nos próximos quatro sábados, o estúdio se transformará em um espaço de folia e muita música.

Neste primeiro programa de 2026, a apresentadora Susana Vieira recebe o Bloco da Insanidade, que este ano homenageia Lô Borges, acompanhado do sobrinho do cantor mineiro, Rodrigo Borges. Também estarão presentes Henrique Portugal, ex-Skank e criador do projeto “O Som do Carnaval”, que visa criar uma discografia própria para Belo Horizonte, e o bloco Volta Belchior.

Em uma atmosfera descontraída, que é a cara do carnaval de BH, os convidados conversam sobre música e folia, enquanto entradas ao vivo mostram os ensaios dos blocos Trema na Linguiça e Banda Mole, que faz parte da história da capital. Dançarinos profissionais da agência We Dance também estarão presentes para ensinar os passos que vão bombar no carnaval.

O programa também será transmitido no canal do YouTube do Portal Uai.

Serviço

Central do Carnaval

31 de janeiro e 7, 14 e 21 de fevereiro

TV Alterosa e Portal Uai

13h