CARNAVAL 2026

Central do Carnaval estreia neste sábado na TV Alterosa

Nos próximos quatro sábados a TV Alterosa será um espaço dedicado à folia da capital mineira e à música

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
30/01/2026 18:19

Susana Vieira será a apresentadora da Central do Carnaval pelo terceiro ano
Susana Vieira será a apresentadora da Central do Carnaval pelo terceiro ano crédito: Divulgação/TV Alterosa

Neste sábado (31/1), às 13h, estreia a Central do Carnaval, programa da TV Alterosa que reúne personalidades da festa momesca de Belo Horizonte. Nos próximos quatro sábados, o estúdio se transformará em um espaço de folia e muita música.

Neste primeiro programa de 2026, a apresentadora Susana Vieira recebe o Bloco da Insanidade, que este ano homenageia Lô Borges, acompanhado do sobrinho do cantor mineiro, Rodrigo Borges. Também estarão presentes Henrique Portugal, ex-Skank e criador do projeto “O Som do Carnaval”, que visa criar uma discografia própria para Belo Horizonte, e o bloco Volta Belchior. 

Em uma atmosfera descontraída, que é a cara do carnaval de BH, os convidados conversam sobre música e folia, enquanto entradas ao vivo mostram os ensaios dos blocos Trema na Linguiça e Banda Mole, que faz parte da história da capital. Dançarinos profissionais da agência We Dance também estarão presentes para ensinar os passos que vão bombar no carnaval.

O programa também será transmitido no canal do YouTube do Portal Uai.

Central do Carnaval 

31 de janeiro e 7, 14 e 21 de fevereiro

TV Alterosa e Portal Uai

13h

