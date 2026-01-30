Central do Carnaval estreia neste sábado na TV Alterosa
Nos próximos quatro sábados a TV Alterosa será um espaço dedicado à folia da capital mineira e à música
compartilheSIGA
Neste sábado (31/1), às 13h, estreia a Central do Carnaval, programa da TV Alterosa que reúne personalidades da festa momesca de Belo Horizonte. Nos próximos quatro sábados, o estúdio se transformará em um espaço de folia e muita música.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Neste primeiro programa de 2026, a apresentadora Susana Vieira recebe o Bloco da Insanidade, que este ano homenageia Lô Borges, acompanhado do sobrinho do cantor mineiro, Rodrigo Borges. Também estarão presentes Henrique Portugal, ex-Skank e criador do projeto “O Som do Carnaval”, que visa criar uma discografia própria para Belo Horizonte, e o bloco Volta Belchior.
- Carnaval BH: site cria roteiro de blocos com deslocamento em tempo real
- Blocos que começaram pequenos e viraram gigantes no Carnaval de BH
Em uma atmosfera descontraída, que é a cara do carnaval de BH, os convidados conversam sobre música e folia, enquanto entradas ao vivo mostram os ensaios dos blocos Trema na Linguiça e Banda Mole, que faz parte da história da capital. Dançarinos profissionais da agência We Dance também estarão presentes para ensinar os passos que vão bombar no carnaval.
O programa também será transmitido no canal do YouTube do Portal Uai.
Serviço
Central do Carnaval
31 de janeiro e 7, 14 e 21 de fevereiro
TV Alterosa e Portal Uai
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
13h