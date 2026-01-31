Foi dada a largada: BH promove neste sábado a abertura oficial do carnaval

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Foi dada a largada para o carnaval 2026. Este sábado (31/1) marca o início do calendário oficial da folia em Belo Horizonte, que se estende até o dia 22 de fevereiro. A chave da cidade foi entregue simbolicamente ao Rei Momo na quinta-feira (29/1) e hoje vários blocos desfilam pela capital mineira, como o Tchanzinho Zona Norte, Todo Mundo Cabe no Mundo, É o Amô, Afro Magia Negra, entre outros. No domingo (1º/2), será a vez do Juventude Bronzeada, Marisa aos Montes, Cheia de Manias, Netos de Gaby e o Grupo Curupaco etc. (veja programação).

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) espera receber seis milhões de foliões e movimentar R$ 1 bilhão durante o carnaval. Este ano, 612 blocos de rua vão embalar a multidão com os mais diversos estilos musicais em 660 desfiles em todas as regiões da capital. Entre as atrações confirmadas estão Marina Sena, Luiza Sonza, Banda Eva, Xamã, Zé Felipe, Michel Teló e Nathan.

O Carnaval da Liberdade 2026 volta com as três avenidas sonorizadas — Amazonas, Andradas e Afonso Pena —, mas com um novo sistema de fibra óptica para evitar problemas registrados em eventos anteriores. Ao todo, serão 42 torres espalhadas nas três vias que vão potencializar o som de 23 blocos já confirmados.

“Isso vai garantir que a gente tenha uma repercussão ainda maior dos blocos e dos artistas. Então todo mundo vai conseguir, de fato, ouvir o que está sendo cantado e garantindo conforto e segurança para os foliões”, disse a secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Barros Botega.

Assim como em 2025, a Via das Artes oferecerá apresentações de arte e música que extrapolam o tradicional carnaval com artistas plásticos, grafite, exposição audiovisual, orquestra sinfônica, entre outros. Este ano será a estreia do Samba na Andradas, com programação durante a madrugada da quarta-feira de cinzas (18/02) e um show do cantor Rodriguinho já confirmado para as 3h.

O Tchanzinho Zona Norte dá início à festa logo cedo, a partir das 9h, na Praça Manoel dos Reis Filho, no Bairro Jaraguá Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 1º/3/25



Desfile na Andradas



Os tradicionais desfiles das escolas de samba e blocos caricatos acontecerão nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Avenida dos Andradas, assim como no ano passado. A mudança foi considerada muito positiva por Eduardo Raimundo Bavose, tesoureiro e fundador da Escola de Samba Estrela do Vale.

Segundo ele, o novo local proporciona melhores acomodações para todos os participantes, assim como uma melhor dispersão. Este ano, a escola vai desfilar com o enredo "Barbacena Cidade das Rosas" e pretende ficar entre as favoritas: “Nossa expectativa é a melhor possível, estamos trabalhando desde agosto de 2025, preparando um grande desfile e esperamos ficar entre as três melhores escolas”.

Cada uma das 13 escolas de samba recebeu R$ 258.300 como subsídio da PBH. O valor, entretanto, é considerado insuficiente para cobrir todos os custos de um desfile. “Até o mês de dezembro, já havíamos investido mais de R$ 300 mil em nosso desfile”, diz Bavose.

Para atender à multidão que acompanhará os cortejos, 14 mil ambulantes foram credenciados pela PBH esta semana. Sem o patrocínio da Ambev neste ano, os ambulantes comemoram a possibilidade de trabalhar com marcas locais, que garantem maior margem de lucro. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revelou que 72% dos empresários do setor de alimentação esperam aumentar o faturamento durante o carnaval. Destes, 25% esperam um aumento de 5%.

Karla Rocha, presidente da Abrasel em Minas Gerais, destaca que a mão de obra é um desafio para todos os setores e, uma vez que o carnaval vem crescendo em BH, demanda um reforço durante a folia. Ela recomenda um cardápio reduzido e simplificado para atender o folião com rapidez. “Com isso, o estabelecimento pode até precisar de mais mão de obra, mas não tão específica. Você faz aquele treinamento rápido para não perder o que a gente tem de melhor, não só a gastronomia mas também a nossa hospitalidade”, avalia.



Infraestrutura

Na quinta-feira (29), a PBH anunciou a Caixa Econômica Federal como a principal patrocinadora da festa em Belo Horizonte, com aporte de R$ 800 mil. Outros três patrocinadores - a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o Supermercados BH e o Sesc Minas – investiram R$ 500 mil cada, totalizandoR$ 2,3 milhões.

A PBH vai aumentar em 20% o número de banheiros químicos nos 123 pontos fixos espalhados pela cidade. Ao todo, serão 15.438 diárias de sanitários químicos fixos e volantes. Destes, 442 cabines adaptadas para pessoas com deficiência, 13% a mais que em 2025. Eles serão instalados nos bairros Cruzeiro, Buritis, Barro Preto, Pompéia, Santa Tereza, Floresta, São Luiz, Santa Amélia, Centro e Savassi.

A capital mineira também montará 106 pontos de hidratação durante o período de carnaval em locais estratégicos, como parques e praças, para foliões e demais envolvidos no evento. “As condições climáticas atuais, marcadas por temperaturas mais elevadas, exigem atenção redobrada, sobretudo em celebrações que reúnem grandes públicos, como o carnaval", destaca Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.



Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, dois Postos Médicos Avançados (PMA’s) serão estruturados na Regional Centro-Sul: um no Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50 - e outro na UPA Centro -Sul - Rua Domingos Vieira, 488 -, que darão prioridade para casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, agressões e pequenos traumas.

Cerca de 400 agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Sumob) atuarão no bloqueio de ruas e avenidas para realização dos cortejos, além de organizar o trânsito na capital. Para manter as ruas limpas, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) vai mobilizar 1.525 garis exclusivamente para atuar nos locais dos blocos, em toda a cidade.



Para além da capital

O carnaval também acontece em outras cidades mineiras, como Ouro Preto e Diamantina, que volta a crescer com as tradicionais festas nas ruas. Já São João del-Rei propõe um carnaval cultural mais familiar. “Acho que é uma oportunidade para quem quer vivenciar o carnaval de formas distintas e mostrar a diversidade que nós temos no carnaval de Minas Gerais”, avalia Bárbara Barros Botega.

Como um convite para conhecer Minas Gerais, este ano a Secretaria de Cultura e Turismo lançou a campanha “Fica mais um cadin! Em Minas, a folia não tem pressa”, que convida tanto os turistas quanto os mineiros a conhecer o estado para além da capital.

“Nós somos um mercado consumidor de 20 milhões de pessoas, somente no estado de Minas Gerais, então o turismo interno também é muito relevante para nós. Somos maior que muitos países”, diz Botega.

Em Belo Horizonte, o Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH) funcionará 24 horas ao longo dos 23 dias de carnaval. Serão mais de 500 profissionais por dia divididos em equipes de plantão presencial e virtual farão o monitoramento de 5 mil câmeras de segurança. Além disso, 280 equipes circulam pela cidade distribuídas em 203 vans volantes.

A Guarda Municipal atuará com todo o seu contingente. Para isso, foi feita uma escala de trabalho para que todos os 2.498 guardas pudessem trabalhar no carnaval.

A segurança da capital será reforçada pela Polícia Militar. Ao todo, 40 mil policiais militares estarão trabalhando em todo o estado, com reforço dos militares que trabalham nos setores administrativos, escolas de formação e especialistas da área da saúde.

Pelo segundo ano, a PM utilizará drones equipados com câmeras de reconhecimento facial para monitorar os principais blocos e grandes aglomerações. Além de emitir alertas de segurança para os foliões, elas farão cruzamento de informações com a base de dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para identificar pessoas com mandado de prisão em aberto. Serão empregadas duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), que ficarão em pontos estratégicos de Belo Horizonte..

A Polícia Civil garantiu o emprego de 100% do efetivo e a instalação de uma delegacia móvel na Praça Sete, para atendimento de todos os foliões. Já o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) suspendeu as férias do seu efetivo para alocar 2.371 bombeiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte e 3.592 no interior do estado. Serão realizadas 245 ações de prevenção em 63 balneários e 115 ações em 15 cidades históricas.

Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, informou que os detentos de Minas Gerais não terão direito à saída temporária, também conhecida como ‘saidinha’, durante o carnaval. Segundo ele, o momento é incompatível com o benefício.



Cabine Rosa



Para proporcionar um ambiente mais seguro para as mulheres, a Polícia Militar anunciou a criação da Cabine Rosa, que vai centralizar as ocorrências de crimes sexuais. O atendimento será feito por policiais femininas com treinamento especializado 24 horas nas duas cabines. O acionamento da PM pode ser feito pelo telefone 190 ou pelo aplicativo Emergência MG.

“Nós percebemos um aumento de crimes voltados para a importunação sexual e crimes similares (durante o ano de 2025) e para este ano estamos criando o que chamamos de Cabine Rosa que tem o objetivo de fazer o atendimento das vítimas de forma mais rápida e humanizada”, disse o Coronel Frederico Otoni. Serão criadas duas delegacias de plantão, com o aumento de quatro para seis unidades.

TV ALTEROSA

Neste sábado (31/1), às 13h, estreia a Central do Carnaval, programa da TV Alterosa, que reúne personalidades da festa momesca de Belo Horizonte. Nos próximos quatro sábados, o estúdio se transformará em um espaço de folia e muita música. Neste primeiro programa, a apresentadora Susana Vieira recebe o Bloco da Insanidade, que homenageia Lô Borges, acompanhado do sobrinho do cantor mineiro, Rodrigo Borges. Também estarão presentes Henrique Portugal, ex-Skank e criador do projeto “O Som do Carnaval”, que visa criar uma discografia própria para Belo Horizonte, e o Bloco Volta Belchior. Os convidados conversam sobre música e folia, enquanto entradas ao vivo mostram os ensaios dos blocos Trema na Linguiça e Banda Mole. Dançarinos profissionais da agência We Dance também estarão presentes para ensinar os passos que vão bombar no carnaval. O programa também será transmitido no canal do YouTube do Portal Uai.



DESTAQUES DA FOLIA

Sábado - 31/1

Tchanzinho Zona Norte

• Horário: 9h

• Local: Praça Manoel dos Reis Filho - Jaraguá

Bloco Todo Mundo Cabe no Mundo

• Horário: 10h

• Local: Av. dos Andradas, 2808

Bloco É o Amô

• Horário: 11h

• Local: Mister Rock - Av. Tereza Cristina, 295 - Prado

Bloco Ziguiriguidum

• Horário: 14h

• Local: A Autêntica - R. Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia

Bloco Afro Magia Negra

• Horário: 14h

• Local: SESI Museu de Artes e Ofícios, Praça da Estação, 600 - Centro

>> Obs: Para visitar o Museu, é necessário realizar o cadastro na recepção e guardar os pertences no guarda-volume

Buritis Folia

• Horário: 15h

• Local: Quintal do Chalé - Av. Professor Mário Werneck, 530 - Estoril

• Atrações: Sexta Ninguém Sabe + Batuque Coletivo + Funk You

>> Obs: Entrada gratuita

Domingo - 1º/2

Juventude Bronzeada

• Horário: 10h

• Local: Praça da Estação - Centro

Bloco Marisa aos Montes

• Horário: 09h

• Local: Praça Santa Rita - Esplanada

Bloco Cheia de Manias

• Horário: 09h

• Local: Rua Guanabara, 354 - Concórdia

Bloco Netos de Gaby e o Grupo Curupaco

• Horário: 13h

• Local: Rua Cristina, 1151 - Santo Antônio

>> Obs: Bloco infantil

Bloco Tô de Chico

• Horário: 14h

• Local: Rua Conselheiro Rocha, 1605 - Vila Dias

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bloco Zona Norte

• Horário: 16h

• Local: Rua Cecília Pinto, 16 - Vila Aeroporto