Ê Saudade vai relembrar neste sábado (31/1) a folia do Carnabelô
Revival do axé reúne Tuca Fernandes, Reinaldinho, Cheiro de Amor e blocos no entorno do Mineirão. Bruno Gouveia e Fernanda Garcya participam da festa
Blocos e estrelas do saudoso Carnabelô vão se reencontrar no sábado (31/1), a partir das 13h, no entorno do Mineirão. A folia batizada de Ê Saudade relembrará carnavais fora de época realizados em BH a partir dos anos 1990, que reuniam trios elétricos, grupos de axé e multidões vestindo abadás.
As atrações são Bloco Come Quieto, Reinaldinho (ex-vocalista do Terra Samba), Belô Pirô, banda Cheiro de Amor, Bloco Uai, Tuca Fernandes (ex-vocalista das bandas Jheremmias Não Bate Corner e Jammil e Uma Noites), Fernanda Garcya e Bruno Gouveia, cantor e compositor da banda Biquíni.
Animado por voltar a se apresentar em BH, Tuca conta que preparou repertório especial. “Minas tem uma página muito grande na minha história. Lembro-me dos primeiros shows, de quando eu ainda estava no Jheremmias, do primeiro Carnabelô e de quando mudamos o nome. Fizemos um evento como Jheremmias e no outro como Jammil”, afirma.
O cantor baiano diz que o sábado será “um dia histórico” para ele, pois vai relembrar músicas de sua carreira solo e das bandas de que participou, destacando a presença do DJ mineiro Matheus Bala. Depois de trabalhar virtualmente, essa dupla só se conheceu pessoalmente em 2025.
Um baiano e três mineiros
“Nossa canção mais recente deu frutos, está entre as 10 mais indicadas para o carnaval de Salvador. Ela se chama ‘Fico com o verão’, é parceria minha com os mineiros Ika e Clara, grande cantora de Montes Claros. Aliás, é minha parceria com três mineiros, pois quem fez o arranjo foi o Matheus”, diz Tuca.
No sábado, ele traz a BH banda completa. Adianta que o repertório, além do revival, vai misturar axé e música eletrônica. “Será um grande show”, promete.
Reinaldinho planeja reviver os grandes momentos do Axé Brasil, evento que fez história na capital mineira. “Além de sucessos baianos, teremos novos hits”, avisa. “Estamos trabalhando um repertório novo, afinal são 16 anos de carreira solo”, diz, contando que nunca deixou de se apresentar em BH.
“Sempre nos apresentamos em formaturas, casamentos, eventos e shows em casas específicas. A gente já conhece bastante o público de Belo Horizonte, sabemos que ele é extremamente receptivo à música da Bahia”, comenta.
Nostalgia foliã
Idealizador do Carnabelô, criado há 32 anos, e produtor do Ê Saudade, Léo Dias afirma que o axé faz parte da onda de nostalgia que se vê atualmente na música brasileira. “O movimento do axé é a base do carnaval atual, que não deixa de ser um filho do Carnabelô, quando levávamos 1 milhão de pessoas para a rua”,diz.
O evento de sábado conecta os carnavais do passado e do presente, acredita Léo. Mas esclarece que não se trata da volta do Carnabelô.
“Naquela época, uma empresa privada fazia blocos e camarotes e botava o povo na rua. O carnaval de hoje é de graça. Inscrevemos nosso projeto na lei (de incentivo) e isso viabilizou o evento gratuito na Avenida Abrahão Caram”, explica.
Também vai funcionar o espaço Ê Saudade, em frente ao Museu do Esporte, área com capacidade para receber 1 mil pessoas, com cobrança de ingressos.
PROGRAMAÇÃO
• 13h: Aulão Pratique
• 14h: Cheiro de Amor
• 15h: Reinaldinho
• 17h: Tuca Fernandes
• 18h: Fernanda Garcya e Bruno Gouveia
Ê SAUDADE
Reencontro dos blocos do Carnabelô. Neste sábado (31/1), a partir das 13h, no entorno do Mineirão (Avenida Abraão Caram, Pampulha). Entrada franca na avenida. Ingressos para o espaço Ê Saudade custam R$ 580 (inteira) e R$ 290 (meia e entrada social, com doação de 1kg de alimento). Informações no Instagram (@esaudadebh).
OUTRAS ATRAÇÕES
>>>“TERAPIA DO LN”
Com axé e pagodão, Luccas Nunes, vocalista do bloco Funk You, leva seu show “Terapia do LN” ao Praia Buritis, nesta sexta-feira (30/1), a partir das 21h. “A proposta do 'Terapia' é o encontro emocional: a música funciona como ferramenta de alívio, alegria e libertação do estresse cotidiano”, diz Luccas. Antes dele, o projeto Nosso Samba recebe Yure Vieira. O espaço fica na Rua Moisés Kalil, 209, Buritis. Entrada gratuita até 22h. Ingressos: R$ 35 (sem horário) e R$ 150 (valor revertido em consumo), à venda na plataforma Sympla.
>>>BATUQUE PARA LÔ BORGES
Batuque Coletivo faz ensaio aberto neste sábado (31/1), às 16h, no Quintal do Chalé (Avenida Mário Werneck, 520, Estoril), com entrada franca e ingressos disponíveis na plataforma Sympla. Com o tema “Sou do mundo, sou Minas Gerais”, o bloco vai homenagear Lô Borges no domingo de carnaval (15/2), apresentando sucessos do Clube da Esquina em ritmo de batucada. O desfile será na Avenida Brasil,no Funcionários.