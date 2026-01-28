Banda Eva estreia no Carnaval de rua de BH com o Bloco Beleza Rara

O Carnaval de rua de Belo Horizonte segue ampliando fronteiras musicais e, em 2026, ganha um capítulo inédito com a estreia do Bloco Beleza Rara, comandado pela Banda Eva. A apresentação está marcada para o dia 22 de fevereiro, na Avenida Afonso Pena, um dos principais corredores da folia na capital, com concentração a partir das 16h, nas imediações da Feira Hippie.

A chegada do grupo ao circuito oficial do Carnaval de BH reforça a consolidação da festa como um evento de alcance nacional, capaz de atrair nomes históricos do axé e dialogar com diferentes gerações de foliões.

Criada na Bahia e projetada para o Brasil, a Banda Eva carrega um repertório que atravessa décadas e ajuda a explicar por que o gênero segue encontrando espaço fora do eixo tradicional.

Para o vocalista Felipe Pezzoni, a relação com Belo Horizonte tem caráter afetivo. O cantor destaca a receptividade do público mineiro e a expectativa em torno da estreia do bloco na cidade. A aposta é em um desfile marcado pelo encontro entre nostalgia e atualidade, característica que acompanha a trajetória do grupo.

No repertório, o público deve ouvir uma combinação de clássicos que marcaram a história do Eva — como Beleza Rara, Eva e É do Eva — com músicas mais recentes, caso de EVA Sinfonia, faixa que integra o audiovisual lançado pela banda e vem sendo apresentada como um dos destaques desta temporada de Carnaval. A proposta é manter a identidade do axé, mas dialogar com novos públicos e formatos de festa.

A estreia do Bloco Beleza Rara em Belo Horizonte se soma a uma agenda que inclui apresentações semelhantes em cidades como Salvador, São Paulo e Florianópolis, evidenciando a estratégia do grupo de expandir sua presença no Carnaval de rua pelo país. Para BH, trata-se de mais um indicativo da diversidade que passou a definir a festa local: um Carnaval construído na rua, com protagonismo dos blocos, mas cada vez mais aberto a encontros entre diferentes tradições musicais brasileiras.

Recorde de blocos e programação ampla

A Prefeitura informou que 612 blocos de rua se cadastraram para desfilar no Carnaval de 2026, um aumento de cerca de 8% em relação à edição de 2025 — quando houve 568 registros. Desse total, 178 blocos participam pela primeira vez da folia na capital.

Esse crescimento reforça a importância da festa que se realiza oficialmente entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro de 2026, com expectativa de aproximadamente 660 cortejos espalhados por todas as regionais da cidade.

Serviço Oficial: