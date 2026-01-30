Assine
CARNAVAL 2026

Versão carnavalesca do Festival Sarará estreia neste domingo (1º/2) em BH

O Kannalha, Baile Room e Duquesa participam do trio que vai percorrer as ruas do Hipercentro da capital mineira

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
30/01/2026 02:00

VKKramer, D.A.N.V e Kingdom estão dentro de piscina e sorriem para a câmera
Baile Room, com VKKramer, D.A.N.V e Kingdom, subirá pela primeira vez em um trio elétrico crédito: @umcertopontodevista/divulgação

O Festival Sarará participa pela primeira vez da folia de Belo Horizonte neste domingo (1º/2). Com concentração às 8h na Avenida dos Andradas, em frente à Praça Rui Barbosa, o Trio Sarará leva para as ruas a proposta que consolidou o evento entre os principais festivais do país, com diversidade, brasilidade e curadoria afinada com a cena atual.

No line-up, o pagodão baiano de O Kannalha, o rap de Duquesa e sets da eletrônica Baile Room. A produtora Bell Magalhães, responsável pelo Sarará, diz que a ideia do projeto folião vem amadurecendo há dois anos.

“Sarará é um festival de música livre. O carnaval é a maior manifestação de arte popular do Brasil, celebrar a brasilidade no ápice dela faz todo sentido”, afirma.

Desde a primeira edição, do festival, em 2014, blocos e artistas ligados ao carnaval de rua de BH fazem parte do universo do Sarará, que já contou com Chama o Síndico e Baianas Ozadas.

“Ir para a rua é muito a cara do festival. Quando a gente ocupa esse espaço, acaba democratizando o acesso à música e à curadoria que o Sarará propõe”, diz Bell.

Pagodão da Bahia

O Kannalha, nome artístico de Danrlei Orrico, é destaque do pagodão da Bahia. Autor do hit “O baiano tem o molho”, ele ganhou projeção nacional depois que a música passou a embalar as comemorações do ator Wagner Moura em torno das conquistas de “O agente secreto, indicado ao Oscar.

Conhecido pelo carisma e pela “dança da batedeira”, Kannalha, que carrega no nome artístico o apelido da adolescência, fez parte do line-up do Sarará em maio do ano passado.

Duquesa integra a nova geração do rap brasileiro. Com mais de dois milhões de ouvintes mensais, a artista canta sobre autoestima e empoderamento no universo historicamente dominado por homens.

 

Pista mineira

O trio formado por DJs Kingdom, D.A.N.V e VKKramer representa a Baile Room. O projeto mineiro surgiu em 2018 com a proposta de criar uma pista própria, pensada para o seu público.

“BH, naquela época, não oferecia tantas oportunidades”, lembra Kingdom. O que começou como evento entre amigos ganhou projeção nacional e internacional. Ano passado, o trio realizou evento em parceria com o projeto londrino Boiler Room.

Será a primeira vez do coletivo num trio elétrico de carnaval. Há duas semanas, Baile Room lançou summer pack com nove remixes no SoundCloud, explorando sonoridades latinas e dancehall.

A atmosfera quente e sensual deve guiar o set no Trio Sarará. A ideia é manter o público em movimento durante todo o percurso, conectando diferentes referências da música negra global, como sons da Jamaica e o afrobeat.

Levar o Sarará para a rua traz desafios. Bell Magalhães informa que a escolha do trajeto, no Hipercentro de BH, foi pensada para facilitar o acesso do público.

 

TRIO SARARÁ


Domingo (1º/2), com O Kannalha, Duquesa e Baile Room. Concentração às 8h, na Avenida dos Andradas, em frente à Praça Rui Barbosa. Informações no Instagram (@festivalsarara)

OUTRA ATRAÇÃO

• CHARANGUEIRAS

Neste sábado (31/1), o Parque do Palácio (Rua Professor. Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras) recebe o ensaio aberto do Bloco Charangueiras, das 10h às 12h. Criado por mães que buscavam espaço seguro para curtir o carnaval com os filhos, o bloco reúne 60 integrantes. A proposta é oferecer experiência inclusiva e confortável a crianças, adultos e pessoas com mobilidade reduzida. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla. Em caso de chuva forte, o evento pode ser cancelado.

