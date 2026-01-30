‘Abertura do Carnaval’ reúne os blocões de BH na Savassi

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A Praça Mendes Júnior, na Savassi, recebe, neste sábado (31/1), das 14h às 22h, o evento “Abertura do Carnaval”, que reúne as bandas dos blocos Então, Brilha!, Baianas Ozadas, Beiço do Wando e Funk You.

A proposta é cruzar os diferentes ritmos que animam a folia de Momo nas ruas de Belo Horizonte e que fizeram da cidade, ao longo dos últimos 15 anos, referência nacional quando o assunto é carnaval de rua.



Bloco responsável por abrir oficialmente os trabalhos no sábado de Carnaval, no raiar do dia 14 de fevereiro, o Então, Brilha! fecha a programação do evento, a partir das 20h.



Cantora e diretora artística da agremiação, Michelle Andreazzi diz que a apresentação se ancora no tema do cortejo deste ano, “Tecnologia do delírio”, escolhido para expressar o estado de suspensão da vida cotidiana durante a folia.



“A vivência do Carnaval, o estar nas ruas, experimentar várias fantasias é uma tecnologia do delírio, porque saímos da nossa órbita comum para viver uma outra realidade, lúdica, então pensamos nesse tema, para saudar a loucura que nos permite sobreviver ao ordinário”, diz.



Ela adianta que a banda base do Então, Brilha! vai tocar clássicos do axé e também arranjos originais para músicas como “Crazy in love”, de Beyoncé, além de sucessos do “feminejo” em ritmo de Carnaval.



Repertório variado

“O repertório transita por um monte de coisas diferentes, inclusive com algumas músicas do Clube da Esquina, como 'Maria, Maria' e 'Nada será como antes'. É um roteiro bem variado”, pontua. O Então, Brilha! tem 16 anos de existência e sua banda base foi criada em 2015 pelo regente do bloco, Di Souza, para atender à demanda de festas, festivais e eventos realizados ao longo do ano, fora do período carnavalesco.



Michelle diz que, desde o início, a proposta é fazer um recorte do que acontece nas ruas, no cortejo oficial, mas observa que, com o tempo, o trabalho da banda começou também a influenciar a seleção musical do desfile, com a inclusão no repertório de temas autorais.



Ela destaca que o show de amanhã servirá ao lançamento da música “Delirô”, escolhida por meio do concurso Magia Tropical, em sua segunda edição, para ser o carro-chefe do cortejo deste ano.



O show no “Abertura do Carnaval” marca a chegada do trombonista Buchecha e o retorno do cantor Rubens Aredes, que ficou dois anos afastado e agora volta a dividir os vocais com Michelle.



Segundo ela, eventos como este, realizados no período que antecede a folia, são muito importantes para o mercado da música local. “Começamos a ter muito trabalho nessa época, isso movimenta toda uma economia que envolve milhares de coisas.”



Economia da alegria

Michelle cita desde os ambulantes que vendem cerveja na rua até a costureira que confecciona fantasias, o técnico de som e a empresa que aluga os equipamentos.



“Trata-se de uma instância da economia que gira em torno da alegria. Esses eventos movimentam a cidade. É um jeito de vivenciar o período, a partir do encontro, da ocupação urbana, o que reverbera durante o ano”, afirma, acrescentando que o Então, Brilha! se configura, hoje, como uma associação cultural, que desenvolve ações sociais.



Segundo Michelle, não há uma relação formal entre os blocos que se apresentam no evento deste sábado, mas ela pondera que há uma interseção entre os agentes do Carnaval da cidade.

“Na semana passada, íamos participar de um evento do Beiço do Wando, que foi cancelado por causa da chuva. Tem músicos do Brilha! que tocam em outros blocos. O Di Souza mesmo é regente de vários blocos. Eu canto no Bloco da Calixto. Todo mundo acaba se cruzando nessa cena do Carnaval”, diz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“ABERTURA DO CARNAVAL”

Com as bandas dos blocos Então, Brilha!, Baianas Ozadas, Beiço do Wando e Funk You, neste sábado (31/1), das 14h às 22h, na Praça Mendes Júnior, na Savassi. Ingressos a R$ 15, à venda no Sympla.