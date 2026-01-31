Bloco Queimando o Filme homenageia ‘O Agente Secreto’;veja fotos do desfile

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

As ruas do Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, ficaram cheias de foliões animados, neste sábado (31/01), na abertura oficial do Carnaval 2026 na capital, para o desfile do bloco Queimando o Filme.





Neste ano, o cortejo homenageia o filme ‘O Agente Secreto’, do diretor Kleber Mendonça Filho, indicado em quatro categorias ao Oscar deste ano: "Seleção de Elenco", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator", para Wagner Moura, e "Melhor Filme".

Um totem de papelão do ator baiano, segurando a estátua do Globo de Ouro, conquistada em 12 de janeiro, estava entre os destaques do desfile.





Confira fotos do desfile: