Presidente da Liga de Blocos é a entrevistada do EM Minas deste sábado

Programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, o EM Minas recebe neste sábado (31/1) a presidente da Liga Belo-Horizontina de Blocos Carnavalescos, Polly Paixão. Entrevistada pela jornalista Carol Saraiva, ela analisa o crescimento do Carnaval de Belo Horizonte, que em 2026 bate recorde com 612 blocos inscritos, e avalia os desafios enfrentados pelos grupos que constroem a festa nas ruas da capital.

O episódio vai ao ar às 19h30, na TV Alterosa e no YouTube do Portal Uai. No domingo, a íntegra da entrevista será publicada no impresso do Estado de Minas e também ficará disponível no site.

Polly Paixão fala sobre a profissionalização do Carnaval, os critérios de subvenção da Belotur, a concentração de patrocínios nos grandes blocos e os altos custos para colocar os cortejos na rua.

Ela também alerta para o risco de perda da diversidade que marcou a história do Carnaval de Belo Horizonte e defende a criação de uma legislação específica para o período da folia, além de políticas públicas que fortaleçam os blocos de bairro.