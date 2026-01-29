Longe da folia: lugares em Minas Gerais para curtir o sossego
Estado oferece refúgios ideais para quem prefere descanso e reconexão com a natureza em vez de agitação do Carnaval
Minas Gerais, com suas serras, cachoeiras e vilarejos charmosos, é o destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, especialmente para fugir da agitação do carnaval ou de qualquer folia urbana. Longe das multidões, esses refúgios oferecem paz, ar puro e atividades relaxantes. O turismo de descanso, também conhecido como wellness tourism, vai além do mero lazer: ele promove o bem-estar integral, com benefícios comprovados para a saúde física e mental.
De acordo com estudos, uma semana em um retiro de bem-estar pode resultar em reduções significativas na circunferência abdominal (2,7 cm), peso (1,6 kg) e pressão arterial (queda de 16,1 mmHg na sistólica e 9,3 mmHg na diastólica), com efeitos sustentados por até seis semanas. Além disso, viagens focadas em descanso reduzem o estresse, diminuem o risco de doenças cardíacas e melhoram o humor e a qualidade do sono em apenas três dias.
Pausa pra relaxar
Globalmente, o setor de turismo de bem-estar cresce a uma taxa anual de 16,6%, alcançando US$ 651 bilhões, refletindo a prioridade que 67% das pessoas dão ao bem-estar. No Brasil, destinos mineiros como esses contribuem para essa tendência, ajudando a aliviar a ansiedade, aumentar a felicidade e elevar a satisfação com a vida, conforme pesquisas que mostram impactos positivos na aptidão física, psicológica e qualidade de vida. Mesmo pausas curtas restauram a atenção e o bem-estar restaurativo, muitas vezes mais eficazes que férias longas.
Selecionamos sete lugares encantadores, com dicas de distância de Belo Horizonte (BH), principais atrativos e sugestões do que fazer. As distâncias são aproximadas e podem variar conforme a rota.
1. Serra do Cipó
Distância de BH: cerca de 100 km, via MG-010, em aproximadamente 2 horas de carro.
Atrativos: O Parque Nacional da Serra do Cipó é um paraíso do ecoturismo, com rios cristalinos, cachoeiras como a Véu da Noiva e a da Farofa, além de cânions e vegetação típica do cerrado.
O que fazer: Caminhadas leves por trilhas, banhos em poços naturais, observação de aves e piqueniques à beira-rio. Para um dia zen, contemple as paisagens sem pressa. Pousadas rústicas oferecem hospedagem tranquila.
2. Lapinha da Serra
Distância de BH: cerca de 160 km, via MG-010, em torno de 3 horas de viagem.
Atrativos: Um vilarejo isolado com lagoa de águas calmas, montanhas da Serra do Espinhaço e trilhas em meio à mata atlântica. O silêncio é quebrado apenas pelo canto dos pássaros.
O que fazer: Remar no lago, fazer trilhas curtas até mirantes, meditar ao pôr do sol ou simplesmente relaxar em uma rede. É perfeito para desconectar, sem sinal de celular em muitos pontos.
3. Milho Verde
Distância de BH: cerca de 220 km, via BR-040 e MG-010, levando umas 4 horas.
Atrativos: Cachoeiras como a do Moinho e a do Carijó, com poços ideais para banho, além de grutas e paisagens serranas. O distrito de Diamantina preserva casinhas coloniais e uma atmosfera pacata.
O que fazer: Explorar as cachoeiras a pé, praticar ioga em meio à natureza ou visitar artesãos locais. No carnaval, o lugar fica vazio, ideal para leitura e descanso.
4. Aiuruoca (Vale do Matutu)
Distância de BH: cerca de 330 km, via BR-040 e estradas secundárias, em 5-6 horas.
Atrativos: Quase 80 cachoeiras, como as do Vale do Matutu, picos como o do Papagaio e reservas ecológicas. A cidadezinha de 6 mil habitantes é conhecida pela vibe espiritual e ausência de agitação.
O que fazer: Trilhas leves até cachoeiras, refeições vegetarianas comunitárias, meditação e visitas a santuários. Sem Wi-Fi ou sinal, é o detox digital perfeito.
5. Conceição do Mato Dentro
Distância de BH: cerca de 163 km, via MG-010, em 2h40min de carro.
Atrativos: A Cachoeira do Tabuleiro, terceira maior do Brasil, além de Rabo de Cavalo e Três Barras. Chamada de "Capital Mineira do Ecoturismo", tem serras e rios preservados.
O que fazer: Visitar cachoeiras com guias, caminhadas ecológicas e observação da fauna. Em épocas tranquilas, aproveite para fotografia e piqueniques isolados.
6. Gonçalves
Distância de BH: cerca de 480 km, via BR-381, em 6-7 horas.
Atrativos: Florestas de araucárias, cachoeiras e a Serra da Mantiqueira. Pousadas charmosas em áreas rurais oferecem vistas panorâmicas e bistros aconchegantes.
O que fazer: Rafting suave, boia-cross, cavalgadas ou rapel para os mais aventureiros. Para sossego, opte por trilhas curtas e jantares à luz de velas com produtos locais.
7. Conceição da Ibitipoca
Distância de BH: cerca de 259 km, via BR-040, em 4-5 horas.
Atrativos: O Parque Estadual do Ibitipoca, com cachoeiras como Janela do Céu, grutas, mirantes e trilhas variadas. A vila é acolhedora, com comércio local e clima serrano.
O que fazer: Agende visitas ao parque para hikes, banhos em lagos e exploração de cavernas. À noite, desfrute da tranquilidade estelar, longe de luzes urbanas.
8. Lavras Novas
Distância de BH: cerca de 115 km, 2h via BR-040 e estradas locais
Atrativos: Distrito charmoso de Ouro Preto, a 1.300 m de altitude, com clima frio o ano todo, casinhas coloridas históricas, riachos e cachoeiras próximas. Atmosfera de vilarejo parado no tempo, pousadas charmosas e restaurantes de alta qualidade com vista para a serra.
O que fazer: Ideal para caminhadas leves, banhos em poços naturais, contemplação e gastronomia mineira refinada sem multidões. Perfeito para quem quer sossego total e fotos incríveis — muitos o elegem como um dos melhores para fugir da folia.
Esses destinos em Minas Gerais provam que o sossego está ao alcance, com natureza exuberante e pouca interferência humana. Planeje com antecedência, respeite o meio ambiente e leve repelente. Para mais detalhes, consulte guias locais.