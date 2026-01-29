Longe da folia: lugares em Minas Gerais para curtir o sossego

Minas Gerais, com suas serras, cachoeiras e vilarejos charmosos, é o destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, especialmente para fugir da agitação do carnaval ou de qualquer folia urbana. Longe das multidões, esses refúgios oferecem paz, ar puro e atividades relaxantes. O turismo de descanso, também conhecido como wellness tourism, vai além do mero lazer: ele promove o bem-estar integral, com benefícios comprovados para a saúde física e mental.

De acordo com estudos, uma semana em um retiro de bem-estar pode resultar em reduções significativas na circunferência abdominal (2,7 cm), peso (1,6 kg) e pressão arterial (queda de 16,1 mmHg na sistólica e 9,3 mmHg na diastólica), com efeitos sustentados por até seis semanas. Além disso, viagens focadas em descanso reduzem o estresse, diminuem o risco de doenças cardíacas e melhoram o humor e a qualidade do sono em apenas três dias.

Pausa pra relaxar

Globalmente, o setor de turismo de bem-estar cresce a uma taxa anual de 16,6%, alcançando US$ 651 bilhões, refletindo a prioridade que 67% das pessoas dão ao bem-estar. No Brasil, destinos mineiros como esses contribuem para essa tendência, ajudando a aliviar a ansiedade, aumentar a felicidade e elevar a satisfação com a vida, conforme pesquisas que mostram impactos positivos na aptidão física, psicológica e qualidade de vida. Mesmo pausas curtas restauram a atenção e o bem-estar restaurativo, muitas vezes mais eficazes que férias longas.

Selecionamos sete lugares encantadores, com dicas de distância de Belo Horizonte (BH), principais atrativos e sugestões do que fazer. As distâncias são aproximadas e podem variar conforme a rota.

1. Serra do Cipó

Prainha do Bambuzal Carlos Altman/EM

Distância de BH: cerca de 100 km, via MG-010, em aproximadamente 2 horas de carro.

Atrativos: O Parque Nacional da Serra do Cipó é um paraíso do ecoturismo, com rios cristalinos, cachoeiras como a Véu da Noiva e a da Farofa, além de cânions e vegetação típica do cerrado.

O que fazer: Caminhadas leves por trilhas, banhos em poços naturais, observação de aves e piqueniques à beira-rio. Para um dia zen, contemple as paisagens sem pressa. Pousadas rústicas oferecem hospedagem tranquila.

2. Lapinha da Serra

Lapinha da Serra se caracteriza pela paisagem cênica da lagoa emoldurada pela Serra do Espinhaço, um lugar para ficar para sempre na memória PREFEITURA DE SANTANA DO RIACHO/DIVULGAÇÃO

Distância de BH: cerca de 160 km, via MG-010, em torno de 3 horas de viagem.

Atrativos: Um vilarejo isolado com lagoa de águas calmas, montanhas da Serra do Espinhaço e trilhas em meio à mata atlântica. O silêncio é quebrado apenas pelo canto dos pássaros.

O que fazer: Remar no lago, fazer trilhas curtas até mirantes, meditar ao pôr do sol ou simplesmente relaxar em uma rede. É perfeito para desconectar, sem sinal de celular em muitos pontos.

3. Milho Verde

Capela do Rosário em Milho Verde, distrito do Serro Leandro Couri/EM

Distância de BH: cerca de 220 km, via BR-040 e MG-010, levando umas 4 horas.

Atrativos: Cachoeiras como a do Moinho e a do Carijó, com poços ideais para banho, além de grutas e paisagens serranas. O distrito de Diamantina preserva casinhas coloniais e uma atmosfera pacata.

O que fazer: Explorar as cachoeiras a pé, praticar ioga em meio à natureza ou visitar artesãos locais. No carnaval, o lugar fica vazio, ideal para leitura e descanso.

4. Aiuruoca (Vale do Matutu)

Cachoeiras do Garcia, em Aiuruoca, uma das atrações naturais dos destinos serranos de Minas Gerais para quem busca o frio e paisagens deslumbrantes. By Gabrielrvallim/ Wikimedia Commons

Distância de BH: cerca de 330 km, via BR-040 e estradas secundárias, em 5-6 horas.

Atrativos: Quase 80 cachoeiras, como as do Vale do Matutu, picos como o do Papagaio e reservas ecológicas. A cidadezinha de 6 mil habitantes é conhecida pela vibe espiritual e ausência de agitação.

O que fazer: Trilhas leves até cachoeiras, refeições vegetarianas comunitárias, meditação e visitas a santuários. Sem Wi-Fi ou sinal, é o detox digital perfeito.

5. Conceição do Mato Dentro

Distância de BH: cerca de 163 km, via MG-010, em 2h40min de carro.

Atrativos: A Cachoeira do Tabuleiro, terceira maior do Brasil, além de Rabo de Cavalo e Três Barras. Chamada de "Capital Mineira do Ecoturismo", tem serras e rios preservados.

O que fazer: Visitar cachoeiras com guias, caminhadas ecológicas e observação da fauna. Em épocas tranquilas, aproveite para fotografia e piqueniques isolados.

6. Gonçalves

Descubra a magia de Gonçalves: um refúgio encantador na Serra da Mantiqueira Uai Turismo

Distância de BH: cerca de 480 km, via BR-381, em 6-7 horas.

Atrativos: Florestas de araucárias, cachoeiras e a Serra da Mantiqueira. Pousadas charmosas em áreas rurais oferecem vistas panorâmicas e bistros aconchegantes.

O que fazer: Rafting suave, boia-cross, cavalgadas ou rapel para os mais aventureiros. Para sossego, opte por trilhas curtas e jantares à luz de velas com produtos locais.

7. Conceição da Ibitipoca

Janela do Céu em Ibitipoca, MG Secretaria de Turismo de Lima Duarte

Distância de BH: cerca de 259 km, via BR-040, em 4-5 horas.

Atrativos: O Parque Estadual do Ibitipoca, com cachoeiras como Janela do Céu, grutas, mirantes e trilhas variadas. A vila é acolhedora, com comércio local e clima serrano.

O que fazer: Agende visitas ao parque para hikes, banhos em lagos e exploração de cavernas. À noite, desfrute da tranquilidade estelar, longe de luzes urbanas.







8. Lavras Novas

Um dos segredos mais bem guardados de Lavras Novas é o Cânion na Represa do Custódio. A paisagem é formada por paredões de pedra que cercam um espelho d’água calmo e límpido, ideal para quem busca momentos de sossego em meio à natureza. - Divulgação

Distância de BH: cerca de 115 km, 2h via BR-040 e estradas locais

Atrativos: Distrito charmoso de Ouro Preto, a 1.300 m de altitude, com clima frio o ano todo, casinhas coloridas históricas, riachos e cachoeiras próximas. Atmosfera de vilarejo parado no tempo, pousadas charmosas e restaurantes de alta qualidade com vista para a serra.

O que fazer: Ideal para caminhadas leves, banhos em poços naturais, contemplação e gastronomia mineira refinada sem multidões. Perfeito para quem quer sossego total e fotos incríveis — muitos o elegem como um dos melhores para fugir da folia.







Esses destinos em Minas Gerais provam que o sossego está ao alcance, com natureza exuberante e pouca interferência humana. Planeje com antecedência, respeite o meio ambiente e leve repelente. Para mais detalhes, consulte guias locais.