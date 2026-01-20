Minas terá mais oferta de voos e destinos em 2026

A LATAM Airlines Brasil foi a companhia aérea mais pontual em Uberlândia e Montes Claros durante o pico das festas de fim de ano, entre 19 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. No período de maior demanda do calendário da aviação, a empresa liderou o desempenho operacional em duas das três bases em que operou em Minas Gerais, reforçando a confiabilidade e a eficiência de sua operação no estado.

Segundo a Cirium, empresa global especializada em análise de dados da aviação, a LATAM registrou 94,1% de pontualidade em Montes Claros e 86,1% em Uberlândia no período. O índice de On-Time Performance (OTP) considera os voos comerciais que chegam ao destino até 14 minutos após o horário programado. Ao longo desses dias, a companhia transportou 12 mil passageiros a partir das cidades mineiras para destinos no Brasil e no exterior.

“Os resultados de pontualidade refletem um trabalho integrado de planejamento e execução de diversas equipes, especialmente em um período de alta complexidade operacional como o fim de ano. Nosso compromisso é evoluir continuamente para oferecer uma operação cada vez mais eficiente e confiável, sempre com foco na segurança e no respeito ao tempo dos nossos clientes”, comenta Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações Aéreas da LATAM Brasil.

EXPANSÃO DA LATAM EM MINAS GERAIS

O bom desempenho operacional vem acompanhado da ampliação da presença da LATAM em Minas Gerais. Em 5 de janeiro, a companhia inaugurou sua quarta base no estado, em Uberaba, com voo direto para São Paulo/Guarulhos, principal hub da empresa, fortalecendo a conectividade da região com a malha aérea nacional e internacional.

A partir de março, a LATAM também ampliará sua oferta de voos no estado. No Aeroporto de São Paulo/Congonhas (CGH), a empresa programou o seguinte aumento de frequências para cidades mineiras:

São Paulo/Congonhas–Belo Horizonte/Confins: mais 2 voos aos domingos, totalizando 58 voos semanais;

São Paulo/Congonhas–Uberlândia: mais 1 voo aos domingos, totalizando 13 voos semanais.

Em maio, entra em operação a nova rota São Paulo/Guarulhos–Juiz de Fora, com voos diários. Para junho e julho, a companhia anunciou mais duas novas rotas no estado: Belo Horizonte/Confins–Fortaleza e Brasília–Uberlândia.

Além disso, a partir de 15 de junho, a rota Guarulhos–Uberlândia receberá mais cinco voos semanais, de segunda a sexta-feira, passando a operar 26 voos por semana no total.

Com esses incrementos, a LATAM reforça sua atuação estratégica em Minas Gerais ao oferecer mais opções de viagem, melhor disponibilidade de horários e maior integração com sua malha aérea, contribuindo para o desenvolvimento regional, a geração de oportunidades de negócios e o fortalecimento do turismo, com foco em conectividade, eficiência operacional e confiança institucional.