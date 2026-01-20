Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Turismo internacional bateu recorde em 2025, com forte impulso do Brasil

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/01/2026 09:02

compartilhe

SIGA

Desafiando as tensões geopolíticas, o turismo internacional cresceu 4% em 2025, atingindo um recorde histórico de 1,52 bilhão de viagens internacionais, informou a ONU Turismo nesta terça-feira (20). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a agência da ONU, sediada em Madri, a receita do turismo aumentou 5%, chegando a 1,9 bilhão de dólares (10,1 bilhões de reais, na cotação atual), impulsionada pelo forte crescimento na África e na Ásia, e pelo notável crescimento no Brasil, com um aumento de 37% nas chegadas. 

"A demanda por viagens permaneceu forte ao longo de 2025, apesar da alta inflação nos serviços turísticos e da incerteza decorrente das tensões geopolíticas", explicou a secretária-geral da ONU Turismo, Shaikha Alnowais, em um comunicado de imprensa. 

"Esperamos que essa tendência positiva continue em 2026, já que a economia global deve permanecer estável e os destinos que ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia devem se recuperar totalmente", acrescentou.

Embora a Europa tenha permanecido o continente mais visitado, com 793 milhões de chegadas, a América do Sul registrou um aumento de 7% das chegadas internacionais, atingindo 39,2 milhões, impulsionada pelo Brasil.

A América Central também seguiu essa tendência positiva (13,5 milhões de chegadas, +5%), sustentada pelo forte desempenho de destinos como Guiana (+24%), Guatemala (+8%), Honduras e El Salvador (+7% cada). 

Embora algumas áreas do Caribe tenham apresentado estagnação devido ao impacto do furacão Melissa no último trimestre, o México manteve um crescimento de 6%. 

A Espanha, o segundo destino mais popular do mundo depois da França, que se aproxima de 100 milhões de visitantes ano após ano, registrou um aumento de 7% nas chegadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbj-al/avl/aa

Tópicos relacionados:

brasil economia latam mundo onu turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay