CARNAVAL 2026
Veja como foi o desfile do Bloco Queimando o Filme neste sábado (31/01)
As ruas do Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH, ficaram cheias de foliões animados, para o desfile do bloco Queimando o Filme
O Bloco o Filme homenageia o filme ‘O Agente Secreto’, que concorre em quatro categorias no Oscar deste ano Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press
