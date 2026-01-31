Assine
Carnaval de BH: Sagrada Profana agita multidão no Santa Inês

Com o objetivo de evidenciar a mulher por meio da música e da arte, o bloco reúne anualmente cerca de 150 mulheres na Região Leste da capital

31/01/2026 20:22 - atualizado em 31/01/2026 20:44

Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1)
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

Formado só por mulheres, o bloco Sagrada Profana foi uma das atrações do carnaval de Belo Horizonte na tarde deste sábado (31/1). O bloco ficou concentrado na Rua Vicente Risola, no Bairro Santa Inês, na Região Leste.

Com o objetivo de evidenciar a mulher por meio da música e da arte, o bloco reúne anualmente cerca de 150 mulheres em alas de sopro, percussão, circo e canto, arrastando milhares de pessoas pelas ruas de BH.

O Sagrada Profana sempre vem acompanhado de forte manifestação política e pautas urgentes: violência contra a mulher, feminicídio, abuso sexual, desigualdade social e profissional, machismo, racismo e homofobia. 

Blocos e grandes nomes do Carnabelô, icônica micareta que marcou os anos 1990 em Belo Horizonte, também se reencontraram no entorno do Mineirão neste sábado. A folia foi batizada de “Ê Saudade”.

Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1)-Marcos Vieira/EM/DA. Press
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) Marcos Vieira/EM/DA. Press
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) Marcos Vieira/EM/DA. Press
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) Marcos Vieira/EM/DA. Press
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) Marcos Vieira/EM/DA. Press
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) Marcos Vieira/EM/DA. Press
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) Marcos Vieira/EM/DA. Press
Sagrada Profana reuniu foliões no Santa Inês neste sábado (31/1) Marcos Vieira/EM/DA. Press

O Estado de Minas esteve no local e registrou a passagem da Banda Cheiro de Amor, na Avenida Oscar Pascoal, e de Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba. Os blocos Uai, Come Quieto, Belô Pirô, além de Tuca Fernandes (ex-vocalista das bandas Jheremmias Não Bate Corner e Jammil e Uma Noites), Fernanda Garcya e Bruno Gouveia (cantor e compositor da banda Biquíni) também bateram ponto no evento.

Acesse em.com.br/carnaval e acompanhe todas as informações sobre a folia em Belo Horizonte. 

belo-horizonte carnaval-bh

