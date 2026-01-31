Carnaval de BH: Sagrada Profana agita multidão no Santa Inês
Formado só por mulheres, o bloco Sagrada Profana foi uma das atrações do carnaval de Belo Horizonte na tarde deste sábado (31/1). O bloco ficou concentrado na Rua Vicente Risola, no Bairro Santa Inês, na Região Leste.
Com o objetivo de evidenciar a mulher por meio da música e da arte, o bloco reúne anualmente cerca de 150 mulheres em alas de sopro, percussão, circo e canto, arrastando milhares de pessoas pelas ruas de BH.
O Sagrada Profana sempre vem acompanhado de forte manifestação política e pautas urgentes: violência contra a mulher, feminicídio, abuso sexual, desigualdade social e profissional, machismo, racismo e homofobia.
Blocos e grandes nomes do Carnabelô, icônica micareta que marcou os anos 1990 em Belo Horizonte, também se reencontraram no entorno do Mineirão neste sábado. A folia foi batizada de “Ê Saudade”.
O Estado de Minas esteve no local e registrou a passagem da Banda Cheiro de Amor, na Avenida Oscar Pascoal, e de Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba. Os blocos Uai, Come Quieto, Belô Pirô, além de Tuca Fernandes (ex-vocalista das bandas Jheremmias Não Bate Corner e Jammil e Uma Noites), Fernanda Garcya e Bruno Gouveia (cantor e compositor da banda Biquíni) também bateram ponto no evento.
