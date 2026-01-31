Assine
MUDANÇA

Grupo de venezuelanos recusa casa e é transferido de Montes Claros para BH

Indígenas Warao estavam alojados em ginásio desde novembro; Prefeitura de Montes Claros notificou a capital sobre o traslado realizado neste sábado (31/1)

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
31/01/2026 17:24

Ginásio Ana Lopes recebe serviço de limpeza depois de servir como abrigo improvisado para venezuelanos por 75 dias
Ginásio Ana Lopes recebe serviço de limpeza depois de servir como abrigo improvisado para venezuelanos por 75 dias crédito: Luiz Ribeiro/EM Data/DA Press

O grupo de venezuelanos da etnia indígena Warao — composto por homens, mulheres e crianças — que estava abrigado provisoriamente em um ginásio poliesportivo em Montes Claros desde 15 de novembro do ano passado, deixou a cidade neste sábado (31/1) em direção a Belo Horizonte.

O deslocamento para a capital mineira ocorreu após a gestão municipal tentar encaminhar os migrantes para uma casa espaçosa na zona rural do município, próxima ao distrito de Nova Esperança. Segundo o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), o grupo foi retirado do ginásio e levado ao local que seria seu abrigo definitivo. No entanto, os indígenas não aceitaram a "nova moradia" e solicitaram o encaminhamento para Belo Horizonte.

Os migrantes estavam instalados no Ginásio Poliesportivo Municipal Ana Lopes desde que foram deixados na rodoviária da cidade, em novembro, procedentes de Itabuna (BA) — em viagem custeada pela prefeitura baiana.

Na época do desembarque em Montes Claros, informou-se que o grupo era formado por 41 pessoas de sete famílias, incluindo sete homens, sete mulheres (quatro gestantes) e 27 crianças. Neste sábado, a prefeitura atualizou o número de abrigados para 57 pessoas, após a chegada de mais 16 venezuelanos do mesmo grupo na semana passada.

Em entrevista ao Estado de Minas em 10 de janeiro, o líder da etnia, cacique Amario Mota, afirmou que, mesmo após a deposição de Nicolás Maduro na Venezuela, o grupo pretende continuar morando no Brasil. A justificativa é o acesso ao Programa Bolsa Família, benefício inexistente em seu país de origem.

“Aqui temos ajuda para comprar comida e roupa para as crianças. Lá não tem ajuda nenhuma”, disse o cacique. Ele informou que as famílias recebem valores de R$ 1.200 mensais (para quem tem filhos pequenos) e R$ 600 (sem filhos em idade escolar).

Em nota divulgada neste sábado, após 75 dias de permanência dos indígenas na cidade, a Prefeitura de Montes Claros informou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que o grupo foi inicialmente levado para “uma casa apropriada, com quartos, banheiros, cozinha e quintal”.

“No entanto, ao chegar ao local, o grupo manifestou o desejo de não permanecer e solicitou apoio para se deslocar para Belo Horizonte onde, segundo eles, possuem familiares. A partir daí, o município fez a mobilização necessária para garantir o traslado seguro e digno”, diz a nota da administração municipal, que providenciou um ônibus para o transporte.

O comunicado ressalta ainda que a Prefeitura de Belo Horizonte foi notificada sobre a iniciativa dos migrantes antes de o transporte ser providenciado. Contudo, a gestão de Montes Claros não revelou o endereço de destino do grupo na capital.

Ouvido pelo Estado de Minas na tarde deste sábado, o prefeito Guilherme Guimarães afirmou que a cidade ofereceu “o melhor tratamento possível”.

“Primeiro, houve a recepção no ginásio com toda a infraestrutura, alimentação, banheiros e acessibilidade. Mas percebemos que a situação estava se tornando desfavorável, principalmente para as crianças. Tivemos dificuldade em alugar uma casa que comportasse 57 pessoas, mas identificamos um local arejado na zona rural”, explicou o chefe do Executivo.

Segundo Guimarães, após a recusa do imóvel rural e a opção do grupo por BH, o município colheu assinaturas de consentimento. “Eles optaram por ir. Alugamos um ônibus e organizamos toda a documentação. Entendemos que estarão melhor lá”, enfatizou.

Nem todos os 57 venezuelanos seguiram para a capital. Uma pequena parte — cerca de sete pessoas — decidiu retornar para a Bahia em ônibus de linha.

