Tremor de terra é registrado em Sete Lagoas, o terceiro em MG esta semana
Outros tremores foram sentidos em Riacho dos Machados, no Norte do estado, e em Frutal, no Triângulo Mineiro
compartilheSIGA
Um tremor de terra de magnitude 3.0 foi registrado próximo ao município de Sete Lagoas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa sexta-feira (30/1), às 14h35. De acordo com a a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), houve relatos de que o tremor foi sentido pela população local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O abalo sísmico foi registrado pelas estações da RSBR e analisado pelo Centro de Sismologia da USP. Segundo a RSBR, este é o terceiro sismo registrado em Minas Gerais apenas na última semana. No dia 27 de janeiro, os municípios de Riacho dos Machados (MG), no Norte do estado, e de Frutal (MG), no Triângulo, registraram eventos de magnitudes 2.4 e 2.9, respectivamente.
Leia Mais
“Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”, explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.
Conforme o Centro de Sismologia da USP, ao contrário do senso comum, sismos no Brasil são relativamente frequentes. Tremores com magnitudes entre 2 e 3 ocorrem praticamente todas as semanas em alguma região do país. Eventos um pouco mais fortes, como este de magnitude 3,9, são menos comuns, ocorrendo em média cerca de duas vezes por ano no território brasileiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda de acordo com os especialistas, a probabilidade de um terremoto de grande magnitude e com potencial destrutivo no Brasil é extremamente baixa. Isso porque o país está situado no centro da Placa Sul-Americana, uma posição geograficamente estável e segura. Os tremores que ocorrem no território nacional, como os de Minas Gerais, raramente ultrapassam magnitudes que possam causar danos estruturais graves a edificações preparadas.
O que fazer durante um abalo sísmicos?
Se estiver dentro de casa:
- Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor
- Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair
- Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro
- Não utilize elevadores.
Na rua:
- Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações
- Evite permanecer perto de muros e estruturas com risco de queda
Se estiver dirigindo:
- Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções
- Permaneça no veículo até o tremor passar
Qual a escala de magnitude dos terremotos?
- Até 2,5 - Terremoto geralmente não é sentido, mas registrado pelo sismógrafo
- 2,5 a 5,4 - Frequentemente sentidos, mas causam apenas pequenos danos
- 5,5 a 6,0 - Pequenos danos a prédios e outras estruturas
- 6,1 a 6,9 - Muitos danos são causados em áreas bem povoadas
- 7,0 a 7,9 - Grande terremoto, causa sérios danos
- 8,0 ou mais - Enorme terremoto, pode destruir comunidades inteiras próximas ao epicentro