Tremor de terra é registrado em Sete Lagoas, o terceiro em MG esta semana

Um tremor de terra de magnitude 3.0 foi registrado próximo ao município de Sete Lagoas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa sexta-feira (30/1), às 14h35. De acordo com a a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), houve relatos de que o tremor foi sentido pela população local.

O abalo sísmico foi registrado pelas estações da RSBR e analisado pelo Centro de Sismologia da USP. Segundo a RSBR, este é o terceiro sismo registrado em Minas Gerais apenas na última semana. No dia 27 de janeiro, os municípios de Riacho dos Machados (MG), no Norte do estado, e de Frutal (MG), no Triângulo, registraram eventos de magnitudes 2.4 e 2.9, respectivamente.

“Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”, explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.

Conforme o Centro de Sismologia da USP, ao contrário do senso comum, sismos no Brasil são relativamente frequentes. Tremores com magnitudes entre 2 e 3 ocorrem praticamente todas as semanas em alguma região do país. Eventos um pouco mais fortes, como este de magnitude 3,9, são menos comuns, ocorrendo em média cerca de duas vezes por ano no território brasileiro.

Ainda de acordo com os especialistas, a probabilidade de um terremoto de grande magnitude e com potencial destrutivo no Brasil é extremamente baixa. Isso porque o país está situado no centro da Placa Sul-Americana, uma posição geograficamente estável e segura. Os tremores que ocorrem no território nacional, como os de Minas Gerais, raramente ultrapassam magnitudes que possam causar danos estruturais graves a edificações preparadas.

O que fazer durante um abalo sísmicos?

Se estiver dentro de casa:

Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor

Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair

Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro

Não utilize elevadores.

Na rua:

Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações

Evite permanecer perto de muros e estruturas com risco de queda

Se estiver dirigindo:

Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções

Permaneça no veículo até o tremor passar

Qual a escala de magnitude dos terremotos?