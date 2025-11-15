FUGINDO DA POBREZA
Venezuelanos são abandonados em rodoviária no Norte de Minas
-
Migrantes recebem apoio da prefeitura da cidade do Norte de Minas Foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press
-
Grupo de 41 pessoas, das quais, 27 crianças, foi deixado no local por ônibus de Itabuna (BA) Foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press
-
Foram usados três ônibus e um pequeno caminhão para levar o grupo até o ginásio de Montes Claros Foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press
-
De acordo com Polícia Federal, os imigrantes saíram da Venezuela há quatro anos, fugindo da crise de pobreza no país Foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press
-
-
Eles teriam sido despejadas de casas alugadas devido à falta de pagamento por parte da Prefeitura de Itabuna (BA) Foto: Luiz Ribeiro/DA/EM Press
-
Há quatro mulheres grávidas no grupo de venezuelanos Foto: Luiz Ribeiro/DA/EM Press
-
Uma força-tarefa foi formada por várias secretarias municipais, a fim de tomar providências para atender os venezuelanos e discutir qual será o futuro deles Foto: Luiz Ribeiro/DA/EM Press
-