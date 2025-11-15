Assine
overlay
Início Galeria
FUGINDO DA POBREZA

Venezuelanos são abandonados em rodoviária no Norte de Minas

LR
Luiz Ribeiro
  • Migrantes recebem apoio da prefeitura da cidade do Norte de Minas
    Migrantes recebem apoio da prefeitura da cidade do Norte de Minas Foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press
  • Grupo de 41 pessoas, das quais, 27 crianças, foi deixado no local por ônibus de Itabuna (BA)
    Grupo de 41 pessoas, das quais, 27 crianças, foi deixado no local por ônibus de Itabuna (BA) Foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press
  • Foram usados três ônibus e um pequeno caminhão para levar o grupo até o ginásio de Montes Claros
    Foram usados três ônibus e um pequeno caminhão para levar o grupo até o ginásio de Montes Claros Foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press
  • De acordo com Polícia Federal, os imigrantes saíram da Venezuela há quatro anos, fugindo da crise de pobreza no país
    De acordo com Polícia Federal, os imigrantes saíram da Venezuela há quatro anos, fugindo da crise de pobreza no país Foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press
  • Eles teriam sido despejadas de casas alugadas devido à falta de pagamento por parte da Prefeitura de Itabuna (BA)
    Eles teriam sido despejadas de casas alugadas devido à falta de pagamento por parte da Prefeitura de Itabuna (BA) Foto: Luiz Ribeiro/DA/EM Press
  • Há quatro mulheres grávidas no grupo de venezuelanos
    Há quatro mulheres grávidas no grupo de venezuelanos Foto: Luiz Ribeiro/DA/EM Press
  • Uma força-tarefa foi formada por várias secretarias municipais, a fim de tomar providências para atender os venezuelanos e discutir qual será o futuro deles
    Uma força-tarefa foi formada por várias secretarias municipais, a fim de tomar providências para atender os venezuelanos e discutir qual será o futuro deles Foto: Luiz Ribeiro/DA/EM Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay