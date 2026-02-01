Bloco Babadan homenageia a música e o Congado de Minas
O bloco tem no repertório músicas de renomados artistas mineiros, com arranjos autorais e canções que passam por ritmos como samba, afrobeat, jazz, funk e soul
compartilheSIGA
O desfile do Bloco Afro Babadan Banda de Rua animou os foliões na Avenida Américo Vespúcio, no Bairro Nova Esperança, Região Noroeste de BH, neste domingo (1°/2). Neste ano, o cortejo vai homenagear o centenário do Mestre Moacir Santos e o Congado de Minas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Criado em 2018 por pessoas unidas pela luta contra o preconceito étnico-racial, o bloco é composto por 20 sopristas, 10 percussionistas e uma ala de dança. O repertório da banda é principalmente instrumental, contando com músicas de renomados artistas mineiros e arranjos autorais, com canções que passam por ritmos como samba, afrobeat, jazz, funk e soul.
O homenageado foi um arranjador, compositor, maestro e multi-instrumentista, que morreu em agosto de 2006. Como compositor, trabalhou com nomes consagrados da música brasileira como Nara Leão, Roberto Menescal e Sérgio Mendes.
Leia Mais
“Versatilidade reverenciada do baião ao jazz. Mestre dos choros, das rádios, das orquestrações. Eclético, se vestia de rumba, opus e temperava coisas. Popular, erudito, negro, latino, nordestino e pioneiro. Assumiu o caráter de afirmação e estética da música negra. Pedimos licença pra chegar nesse carnaval dos espíritos e ofertar ao Mestre Moacir, pra nós São Benedito”, diz o comunicado de convocação para o desfile do bloco, nas redes sociais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia