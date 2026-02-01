Acidente entre carro e van deixa três mortos em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Três pessoas morreram em uma batida entre carro e van na manhã deste domingo (1°/2), na BR-354, em Rio Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba. Outras 15 pessoas ficaram feridas, sendo que duas foram socorridas em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), eles foram acionados por volta de 6h. Ao chegar no local do acidente, os bombeiros confirmaram três mortes, que estavam no carro – um gol prata, e foram informados de que duas pessoas estavam presas às ferragens da van.

Os militares precisaram desencarcerar apenas uma das vítimas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento das outras pessoas. As duas vítimas mais graves foram encaminhadas ao Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas (MG), na mesma região. As outras 13 pessoas foram conduzidas a hospitais de Rio Paranaíba e São Gotardo.

Somente depois de a Polícia Civil periciar o local, os bombeiros desencarceraram as pessoas que morreram no carro. As vítimas foram transportadas pela funerária responsável.

Os bombeiros aplicaram serragem na pista para liberação da rodovia, pois houve derramamento de óleo. O local ficou sob custódia da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que seguiu no local.

