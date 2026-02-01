Assine
CAPOTAMENTO

Carro capota e mulher fica presa às ferragens durante a madrugada

Acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma mulher ferida e presa às ferragens em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais
01/02/2026 10:03

Mulher dirigia um T-Cross quando sofreu o acidente e ficou presa às ferragens
Mulher dirigia um T-Cross quando sofreu o acidente e ficou presa às ferragens crédito: CBMMG/Divulgação

Uma mulher de idade não divulgada ficou presa às ferragens depois de capotar o carro, um T-Cross na madrugada deste domingo (1°/2). O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Coronel Elmiro Alves do Nascimento com a Rua Cassimiro Santos, no Centro de Patrocínio (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ele foram acionados às 3h25 para atender o acidente envolvendo capotamento. No T-Cross, havia a mulher, que teve uma lesão no lado esquerdo da clavícula, e dois rapazes, sendo um deles filho da vítima.

Os militares desencarceram a mulher e a encaminharam para o atendimento médico especializado em uma unidade de saúde.

No local também havia uma caminhonete Chevrolet S10 com dois homens, que foram atendidos e conduzidos ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

overflay