Carro capota e mulher fica presa às ferragens durante a madrugada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de idade não divulgada ficou presa às ferragens depois de capotar o carro, um T-Cross na madrugada deste domingo (1°/2). O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Coronel Elmiro Alves do Nascimento com a Rua Cassimiro Santos, no Centro de Patrocínio (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ele foram acionados às 3h25 para atender o acidente envolvendo capotamento. No T-Cross, havia a mulher, que teve uma lesão no lado esquerdo da clavícula, e dois rapazes, sendo um deles filho da vítima.

Os militares desencarceram a mulher e a encaminharam para o atendimento médico especializado em uma unidade de saúde.

No local também havia uma caminhonete Chevrolet S10 com dois homens, que foram atendidos e conduzidos ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).