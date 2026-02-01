Carro capota e mulher fica presa às ferragens durante a madrugada
Acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma mulher ferida e presa às ferragens em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais
Uma mulher de idade não divulgada ficou presa às ferragens depois de capotar o carro, um T-Cross na madrugada deste domingo (1°/2). O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Coronel Elmiro Alves do Nascimento com a Rua Cassimiro Santos, no Centro de Patrocínio (MG).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ele foram acionados às 3h25 para atender o acidente envolvendo capotamento. No T-Cross, havia a mulher, que teve uma lesão no lado esquerdo da clavícula, e dois rapazes, sendo um deles filho da vítima.
Os militares desencarceram a mulher e a encaminharam para o atendimento médico especializado em uma unidade de saúde.
No local também havia uma caminhonete Chevrolet S10 com dois homens, que foram atendidos e conduzidos ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).