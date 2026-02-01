MG: operação é lançada para coibir crimes na Serra do Cipó; entenda
Abordagem a pessoas em atitudes suspeitas, fiscalização de veículos com uso de etilômetro e atuação integrada das equipes ambientais estão entre as ações
A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 8ª Companhia de Polícia Militar Independente, deflagrou na Serra do Cipó, na Região Central de Minas, a operação intitulada Sentinelas da Serra.
Abordagem a pessoas em atitudes suspeitas, fiscalização de veículos com uso de etilômetro, atuação integrada das equipes ambientais na fiscalização e repressão a crimes contra o meio ambiente estão entre as ações.
As diligências têm apoio do Batalhão de Meio Ambiente, do Batalhão de Trânsito, do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento de Estradas de Rodagem e da Defesa Civil.
"A população está cansada de ver o trânsito ser desrespeitado, cansada de ver vandalismo, algazarra e depredação de um patrimônio que é um símbolo cultural do nosso município", diz a Polícia Militar em vídeo divulgado em suas redes sociais.
Localizada a apenas 100 km de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é um dos santuários ecológicos mais importantes do país. O destino, apelidado pelo paisagista Roberto Burle Marx como o Jardim do Brasil, encanta pela mistura de cachoeiras gigantes e campos floridos únicos.
Além das plantas exclusivas, o Parque Nacional da Serra do Cipó (ICMBio) protege mais de 31 mil hectares de natureza preservada. O local funciona como um divisor natural de águas entre as bacias dos rios Doce e São Francisco, criando um cenário repleto de nascentes e cânions profundos.