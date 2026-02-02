Imperícia em fogareiro causou morte de mulher em festa no Sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil concluiu, a partir da morte de uma mulher, em consequência de uma explosão ocorrida num bufê no dia 14 de setembro de 2025, que houve um crime. O suspeito é um homem de 35 anos, indiciado por homicídio culposo. A morte ocorreu em Poço Fundo, no Sul de Minas Gerais.

O fato ocorreu em um evento festivo realizado em um estabelecimento da cidade. Segundo as investigações, um funcionário do bufê, ao realizar o abastecimento com álcool de um fogareiro, agiu com imprudência e imperícia, provocando a deflagração de uma intensa labareda de fogo expelida pelo galão utilizado.

As chamas atingiram a vítima, que sofreu queimaduras graves e morreu dias depois em decorrência das lesões. O homem foi indiciado com base no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (CPB). O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.