Imperícia em fogareiro causou morte de mulher em festa no Sul de Minas
O homem foi indiciado e o inquérito encaminhado ao Ministério Público
compartilheSIGA
A Polícia Civil concluiu, a partir da morte de uma mulher, em consequência de uma explosão ocorrida num bufê no dia 14 de setembro de 2025, que houve um crime. O suspeito é um homem de 35 anos, indiciado por homicídio culposo. A morte ocorreu em Poço Fundo, no Sul de Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O fato ocorreu em um evento festivo realizado em um estabelecimento da cidade. Segundo as investigações, um funcionário do bufê, ao realizar o abastecimento com álcool de um fogareiro, agiu com imprudência e imperícia, provocando a deflagração de uma intensa labareda de fogo expelida pelo galão utilizado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Válvula se rompe e provoca vazamento de gás em apartamento em Contagem
- Acidente entre carro e caminhão de gás na MGC-120 mata motorista
- Crianças são transferidas após falha no ar-condicionado de UTI em BH
As chamas atingiram a vítima, que sofreu queimaduras graves e morreu dias depois em decorrência das lesões. O homem foi indiciado com base no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (CPB). O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.