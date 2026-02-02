Assine
overlay
Início Gerais
MORTE

Imperícia em fogareiro causou morte de mulher em festa no Sul de Minas

O homem foi indiciado e o inquérito encaminhado ao Ministério Público

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
02/02/2026 14:11

compartilhe

SIGA
x
Indiciamento foi feito após investigação da Delegacia de Poço Fundo
Indiciamento foi feito após investigação da Delegacia de Poço Fundo crédito: PCMG

A Polícia Civil concluiu, a partir da morte de uma mulher, em consequência de uma explosão ocorrida num bufê no dia 14 de setembro de 2025, que houve um crime. O suspeito é um homem de 35 anos, indiciado por homicídio culposo. A morte ocorreu em Poço Fundo, no Sul de Minas Gerais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O fato ocorreu em um evento festivo realizado em um estabelecimento da cidade. Segundo as investigações, um funcionário do bufê, ao realizar o abastecimento com álcool de um fogareiro, agiu com imprudência e imperícia, provocando a deflagração de uma intensa labareda de fogo expelida pelo galão utilizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As chamas atingiram a vítima, que sofreu queimaduras graves e morreu dias depois em decorrência das lesões. O homem foi indiciado com base no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (CPB). O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.

Tópicos relacionados:

explosao interior mg negligencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay