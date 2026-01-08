Válvula se rompe e provoca vazamento de gás em apartamento em Contagem

Um vazamento de gás foi registrado em um apartamento no Bairro Eldorado, em Contagem (MG), na noite dessa quarta-feira (7/1). O incidente ocorreu por volta das 19h45, em um imóvel localizado na Avenida Olímpio Garcia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o vazamento foi provocado por um problema em uma válvula reguladora do botijão de gás. A moradora percebeu o forte cheiro, deixou imediatamente o apartamento e acionou a corporação.

Em poucos minutos, uma guarnição do Segundo Batalhão chegou ao local e realizou a abertura de todas as janelas e portas do imóvel para facilitar a dissipação do gás. Em seguida, o botijão foi retirado para a área externa da edificação, e a rosca da válvula reguladora foi desconectada, eliminando o vazamento.

O Corpo de Bombeiros reforça que os principais cuidados com válvulas (registros) e mangueiras de gás incluem a verificação periódica da validade, a instalação correta e o uso de produtos certificados, conforme as normas brasileiras de segurança.

Não houve registro de vítimas.