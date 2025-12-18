Cooperativa de produtores rurais em MG é evacuada por vazamento de amônia

Uma cooperativa de produtores rurais em Francisco Sá (MG), no Norte do estado, teve um vazamento de amônia na tarde da última quarta-feira (17/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência.

A área afetada pelo vazamento foi evacuada imediatamente. Primeiro, os bombeiros vasculharam o local em busca de vítimas. Sem encontrar ninguém, partiram para a segunda etapa da operação. Com equipamentos de proteção respiratória adequados, entraram na área do sistema de refrigeração onde se encontrava o vazamento e fecharam as válvulas de segurança, desligaram o compressor do sistema e acionaram o exaustor para ventilar o ambiente.

O vazamento foi interrompido e o técnico responsável pelo sistema de refrigeração foi acionado para uma avaliação técnica completa e as manutenções necessárias no equipamento afetado.

O Corpo de Bombeiros alerta para a importância da manutenção preventiva e do pronto acionamento de equipes especializadas e evacuação imediata em casos envolvendo produtos perigosos. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança das pessoas e das instalações.