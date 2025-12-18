Assine
overlay
Início Gerais
NORTE DE MINAS

Cooperativa de produtores rurais em MG é evacuada por vazamento de amônia

Bombeiros identificaram e interromperam o vazamento; área foi evacuada imediatamente

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
18/12/2025 12:26

compartilhe

SIGA
x
Vazamento de amônia faz funcionários evacuarem cooperativa no Norte de MG
Vazamento de amônia faz funcionários evacuarem cooperativa no Norte de MG crédito: Divulgação/CBMMG

Uma cooperativa de produtores rurais em Francisco Sá (MG), no Norte do estado, teve um vazamento de amônia na tarde da última quarta-feira (17/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

A área afetada pelo vazamento foi evacuada imediatamente. Primeiro, os bombeiros vasculharam o local em busca de vítimas. Sem encontrar ninguém, partiram para a segunda etapa da operação. Com  equipamentos de proteção respiratória adequados, entraram na área do sistema de refrigeração onde se encontrava o vazamento e fecharam as válvulas de segurança, desligaram o compressor do sistema e acionaram o exaustor para ventilar o ambiente.

Leia Mais

 

O vazamento foi interrompido e o técnico responsável pelo sistema de refrigeração foi acionado para uma avaliação técnica completa e as manutenções necessárias no equipamento afetado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

O Corpo de Bombeiros alerta para a importância da manutenção preventiva e do pronto acionamento de equipes especializadas e evacuação imediata em casos envolvendo produtos perigosos. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança das pessoas e das instalações.

Tópicos relacionados:

amonia corpo-de-bombeiros minas-gerais vazamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay