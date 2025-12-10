Assine
Incidente em oleoduto provoca 'grande vazamento de petróleo' na Alemanha

Um incidente em um oleoduto provocou nesta quarta-feira (10) um "grande vazamento de petróleo" na região de Brandeburgo, no nordeste da Alemanha, informaram as autoridades.

"As equipes de intervenção estão no local" para solucionar o incidente ocorrido "em uma válvula" da tubulação, que pertence à refinaria PCK, detalhou o porta-voz do Ministério de Meio Ambiente de Brandeburgo. 

A refinaria, de propriedade de uma filial alemã da petrolífera russa Rosneft, está sob tutela do governo alemão desde setembro de 2022.

O incidente ocorreu no oleoduto que liga o porto alemão de Rostock (norte) no litoral do Mar Báltico, a Schwedt, o local da refinaria situado na fronteira com a Polônia.

O governo regional não deu nenhuma informação sobre a causa e a magnitude dos danos.

Mas, segundo uma porta-voz da refinaria, procurada pela AFP, "as primeiras conclusões" indicam que "o incidente teria sido causado por trabalhos preparatórios com vistas a um teste de segurança previsto para a manhã desta quinta-feira no oleoduto".

"Uma intervenção externa intencional está descartada por ora", acrescentou.

Segundo a imprensa local, o petróleo jorrou do duto até uma altura de dez metros.

Desde janeiro de 2023, após o embargo decidido a nível europeu pela invasão russa da Ucrânia, a refinaria deixou de ser abastecida com petróleo russo. 

A refinaria opera atualmente com soluções alternativas ao petróleo russo, e é abastecida através dos portos de Rostock e Gdansk, este último na vizinha Polônia. 

